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Новый год по-белорусски, классный вечер в тайм-кафе и помощь детям. Топ-3 событий выходных в Могилеве
А вот и наш традиционный обзор мероприятий в ближайшие выходные. Только посмотрите, какое разнообразие: тут и танцы, и Новый год по-белорусски и даже возможность примерить бороду Деда Мороза или шапку Снегурочки. Выбирайте, как нескучно провести этот уикенд!
12 января
Первую в этом году благотворительную поездку организует
В программе — поздравление детей, раскрашивание открыток, общение и чтение «Рождественской песни» Чарльза Диккенса.
Если кто-то хочет передать что-нибудь необходимое детям, пишите
13 января
Танцы, настолки, игры и киносеанс — и все бесплатно. Так тайм-кафе «Небо» будет
Место: тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7.
Время: с 12.00 до 23.00.
Цена билета: вход свободный, предварительная регистрация обязательна по телефону (+375 44) 461−56−67.
Проводить старый год окончательно и
Время: 14.00.
Место: общественный культурный центр «Кола» на пер. Чкалова, 16.
Детали лучше уточнить, предварительно позвонив председателю организации Олегу Дьячкову по телефону (+375 29) 388−35−61.
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Новый год по-белорусски, классный вечер в тайм-кафе и помощь детям. Топ-3 событий выходных в Могилеве
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