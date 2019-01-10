Новый год по-белорусски, классный вечер в тайм-кафе и помощь детям. Топ-3 событий выходных в Могилеве

А вот и наш традиционный обзор мероприятий в ближайшие выходные. Только посмотрите, какое разнообразие: тут и танцы, и Новый год по-белорусски и даже возможность примерить бороду Деда Мороза или шапку Снегурочки. Выбирайте, как нескучно провести этот уикенд!

12 января



Фото: vk.com/MirDobroLubov

Первую в этом году благотворительную поездку организует инициатива «Мир добрых дел» . Ребята круглый год ездят в различные приюты к детям — с подарками, книгами, развлечениями, в этот раз отправятся в учреждение в Могилеве и зовут присоединиться всех, кто готов делать добро.

В программе — поздравление детей, раскрашивание открыток, общение и чтение «Рождественской песни» Чарльза Диккенса.

Если кто-то хочет передать что-нибудь необходимое детям, пишите Илье . Чтобы присоединиться к волонтерам в поездке, пишите Анне или Ульяне . Мероприятие запланировано с 15.00 до 19.00.

13 января



Фото: vk.com/denrogdenijaneba

Танцы, настолки, игры и киносеанс — и все бесплатно. Так тайм-кафе «Небо» будет отмечать свой День рождения . В честь 2-летия в заведении пройдут мастер-класс по бачате, игра в «Крокодила», турнир по настольному футболу, настольные игры и танцы в «Just dance». В 21.30 начнется кинопоказ, причем фильм пока выбирают голосованием тут .

Место: тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7.

Время: с 12.00 до 23.00.

Цена билета: вход свободный, предварительная регистрация обязательна по телефону (+375 44) 461−56−67.



Фото: symbal.by

Проводить старый год окончательно и встретить Новый 2019-ый по-белорусски можно с могилевским обществом белорусского языка им. Ф. Скорины. Праздник проводят каждый год и в этот раз будет так же весело — с песнями, танцами, угощениями, говорят организаторы. Сладости нужно приносить с собой.

Время: 14.00.

Место: общественный культурный центр «Кола» на пер. Чкалова, 16.

Детали лучше уточнить, предварительно позвонив председателю организации Олегу Дьячкову по телефону (+375 29) 388−35−61.

Афишу мероприятий в Могилеве смотри на AFISHA.TUT.BY .