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Китайской Chery разрешили тестировать беспилотные автомобили

11.01.2019 16:26 — Разное | Tut.by  
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Компания Chery получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Чунцине, одном из крупнейших городов Китая.


Ранее китайская компания неоднократно демонстрировала свои достижения в развитии беспилотных технологий на различных отраслевых выставках и конференциях, и теперь готова к испытаниям своих беспилотников на дорогах общего пользования. Территория будущих тестовых поездок автономных автомобилей включает более 85% существующих в мире сценариев — маршруты проложат через многоуровневые развязки, мосты, тоннели, высокоскоростные «петли», пандусы, повороты и прочее, говорится в сообщении пресс-службы Chery.

В январе прошлого года в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES китайцы представили седан Chery Arrizo 5 (на фото) с системой автоматического вождения, разработанной совместно с компанией Baidu, которая известна под прозвищем «китайский Google». О том, когда полностью готовая к эксплуатации беспилотная машина появится на рынке, в Chery пока не обмолвились.

 
 
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Компания Chery получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Чунцине, одном из крупнейших городов Китая.
 
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