Китайской Chery разрешили тестировать беспилотные автомобили

Компания Chery получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Чунцине, одном из крупнейших городов Китая.





Ранее китайская компания неоднократно демонстрировала свои достижения в развитии беспилотных технологий на различных отраслевых выставках и конференциях, и теперь готова к испытаниям своих беспилотников на дорогах общего пользования. Территория будущих тестовых поездок автономных автомобилей включает более 85% существующих в мире сценариев — маршруты проложат через многоуровневые развязки, мосты, тоннели, высокоскоростные «петли», пандусы, повороты и прочее, говорится в сообщении пресс-службы Chery.

В январе прошлого года в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES китайцы представили седан Chery Arrizo 5 (на фото) с системой автоматического вождения, разработанной совместно с компанией Baidu, которая известна под прозвищем «китайский Google». О том, когда полностью готовая к эксплуатации беспилотная машина появится на рынке, в Chery пока не обмолвились.