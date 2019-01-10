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Медиа-коляды, мастер-класс по Doodle art и музыкальные вечера. Куда пойти в Бресте в выходные
Предстоящие выходные в Бресте пройдут с музыкально-творческим уклоном. Можно будет обсудить за чаем актуальные вопросы отечественного медиа-пространства с главным редактором Еврорадио, посетить мастер-класс по рисованию в стиле Doodle и насладится заключительным концертом Январских музыкальных вечеров.
Что: Мастер-класс по Doodle
Где: Бульвар Шевченко, 4, офис 618
Когда: 12 января с 10.00 до 12.00
Сколько: Бесплатно
Юлия Полушкина проведет для ребят в возрасте от 10 до 14 лет мастер-класс по рисунку в стиле Doodle. Приходить могут все: и те, кто уже хорошо рисует, и те, кто ни разу кисть в руке не держал.
Что: Январские музыкальные вечера
Где: Большой зал Брестского академического театра драмы (улица Ленина, 21)
Когда: 12 января 18.00
Сколько: Стоимость билетов уточняйте в
12 января в Большом зале театра выступят Киевский молодежный камерный хор «София», лауреат многочисленных конкурсов Наоко Абураки, солист Мариинского театра, лауреат престижных вокальных конкурсов Вадим Кравец и лауреат международного фестиваля песен Анны Герман Иоанна Наврот.
Что: Медиа-коляды
Где: АРР «Дзедзіч», улица Маяковского, 46
Когда: 12 января 14.00 — 17.00
Сколько: Бесплатно
В субботу брестский медиа-центр подведет итоги взаимодействия негосударственных организаций и СМИ в 2018 году и назовет победителя конкурса на лучшую публикацию. Кроме того, здесь пройдет встреча с главным редактором Еврорадио Павлом Свердловым. В ламповой атмосфере присутствующие обсудят с гостем различные формы сотрудничества СМИ и НГО.
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Предстоящие выходные в Бресте пройдут с музыкально-творческим уклоном.
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