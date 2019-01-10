«Чтобы одеться, подворачиваю кожу». Сбросившие десятки кг признались, что стоит за таким похудением

В программе телеканала BBC Three « Голая правда » сильно похудевшие люди рассказали, что стоит за кардинальной потерей веса.



Скриншот: www.youtube.com, BBC Three

По формату передачи, о своем теле герои рассказывают, будучи обнаженными .

— Когда я сижу, не видно, что у меня есть пуп. Он где-то глубоко. Чтобы одеться, мне приходится подворачивать кожу на руках. Я смущаюсь, ненавижу это.

Девушка, представившаяся как Стеф, рассказала, что лишний вес у нее был с самого детства — с 4-5 лет. В 9-10 лет она уже носила взрослую одежду, так как подростковые размеры были ей малы. В 24 года Стеф весила около 130 кг.

— Меня озарило, когда друг сфотографировал меня и опубликовал снимок в соцсети. Я потеряла около 50 кг с помощью диеты и упражнений. То есть сейчас вешу 76 кг.

Но чем больше британка худеет, тем сильнее обвисает кожа.

— Многие говорили: «О, ты выглядишь фантастически, но вот руки… Не удивительно, что ты носишь вещи с длинными рукавами». Мне не нужно указывать на это, я знаю обо всем сама. Я не могу раздеться дома перед своим партнером, это влияет на наши отношения. Это влияет на каждый момент моей жизни. Если я на велосипеде или в тренажерном зале, этот «передник», мой живот, просто качается взад и вперед. Я его не чувствую. Потом, принимая душ, я вижу, что он в синяках.

Тем не менее, британка гордится тем, что ей удалось похудеть.

— Смотрю на старые фото и думаю: «Ты круто поработала». Но хочу чувствовать себя комфортно в моей коже. Я стараюсь полюбить себя. Надеюсь, все это пройдет.

Как пишет DailyMail , среди других героев передачи — Катрин, которой сделали операцию по удалению 80 процентов жира на животе, и Роуэн, похудевший на 57 килограммов.