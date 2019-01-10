ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11 января - Всемирный день "Спасибо"

11.01.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>   Сегодня, 11 января, Всемирный день «спасибо», учрежденный по инициативе Юнеско и ООН.

  Он призван напомнить жителям планеты о ценности хороших манер, вежливости, умении благодарить окружающих за добрые поступки.

  История

  Праздник был инициирован с подачи международных миротворческих сообществ. Слова признательности, сказанные с добрыми намерениями, обладают мощной энергетикой и способны материализоваться в хорошее самочувствие, снимают депрессивное чувство и заставляют снова и снова совершать хорошие поступки.

  Это интересно

  Впервые жест благодарности официально упоминался в 1586 г. во французском словаре.

  В XVI веке в праславянском языке появился русский аналог словосочетания: дьякон Аввакум вместо принятого «благодарствую» ввел пожелания «спаси Богъ».

  Староверы ассоциируют слово с комбинацией «спаси, Бай», где Бай –  языческий бог, и не употребляют выражения, видя в нем греховные действия.

  Согласно этимологии, слово несет в себе знак рождения, символ удачи, связь мужской и женской сущности, тандем земли и неба. Произнесенное с искренней интонацией слово активирует заложенный в него смысл и дарит сильную долю позитива и добра.

  Произнося «спасибо», вы благодарите саму Судьбу, Бога, пронизывая не только того, к кому слова обращены, но и свою собственную ауру.

  Традиции

  Этот праздник насыщен светом, теплом, открытостью и искренностью пожеланий. Ежедневно каждый житель планеты произносит десятки раз слова благодарности. Но в знаменательный день символ праздника звучит особенно часто. Воспользуйтесь поводом и поблагодарите родителей, друзей, членов семьи просто так за то, что они есть, любят и ценят вас. Не ограничивайте пожелания только знаменательной датой. Естественный и настоящий знак уважения должен стать обыденным и привычным каждый день. Желайте человеку покровительства Высших Сил, говорите эти замечательные слова, вкладывая в них всю душу: «Да пребудет с тобой благополучие и удача! Спаси, Бог!»

  Магические свойства

  Психологи уверены, что слова благодарности – это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца! Неслучайно издавна в народе существовало очень мудрое поверье – не произноси слова благодарности в состоянии раздражения.

  Выражение благодарности, по мнению специалистов, улучшает здоровье всем – и того, к кому они обращены, и того, кто их произносит. Но следует помнить, что истинная благодарность, которая может принести пользу, только та, что идет от чистого сердца, отсюда и выражение – «благо дарю».

  Слова благодарности, особенно «спасибо», влияют положительно на эмоциональное состояние и умственную деятельность человека. Выражение «спасибо» применять в жизни легко, оно очень простое, искреннее и является проводником установления теплых доброжелательных отношений.

  Известный американский психолог Вирджиния Сатир писала, что людям для выживания нужно по четыре объятия в день, для поддержки – по восемь объятий, а для роста – по двенадцать объятий в день.

  Чаще произносите  волшебное слово «спасибо», улыбайтесь и дарите людям частицу своего душевного тепла, и оно обязательно «бумерангом» вернется к вам.

  Размаўляй па-беларуску

  «Дзякуй» – гэта некалькаванае рускае слова, этымалагічна зусім аддаленае ад рускага «спасибо». Беларусы ўжываюць і яго асноўную форму, і шматлікія выразы: «Шчыры дзякуй!», «Вялікі дзякуй!», «Сардэчна дзякую!», «Дазвольце выказаць маю ўдзячнасць!», «Прымі, калі ласка, падзяку за…»

  «Дзякуй» прыйшло да нас з нямецкай мовы праз польскую ад «данкен» и «дзенькую», утварылася ад дзеяслова «дзякаваць». Перш форма «дзякуй» ужывалася ў ролi часцiцы («дзякуй вам за ўсё», «дзякуй на добрым слове»), а пасля стала яшчэ і назоўнiкам. 

  Подготовила Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня, 11 января, Всемирный день «спасибо», учрежденный по инициативе Юнеско и ООН.   Он призван напомнить жителям планеты о ценности хороших манер, вежливости,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свыше 11,7 тыс. белорусов получили травмы из-за гололеда и холода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика