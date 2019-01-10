Сегодня, 11 января, Всемирный день «спасибо», учрежденный по инициативе Юнеско и ООН.



Он призван напомнить жителям планеты о ценности хороших манер, вежливости, умении благодарить окружающих за добрые поступки.





История



Праздник был инициирован с подачи международных миротворческих сообществ. Слова признательности, сказанные с добрыми намерениями, обладают мощной энергетикой и способны материализоваться в хорошее самочувствие, снимают депрессивное чувство и заставляют снова и снова совершать хорошие поступки.

Это интересно



Впервые жест благодарности официально упоминался в 1586 г. во французском словаре.



В XVI веке в праславянском языке появился русский аналог словосочетания: дьякон Аввакум вместо принятого «благодарствую» ввел пожелания «спаси Богъ».



Староверы ассоциируют слово с комбинацией «спаси, Бай», где Бай – языческий бог, и не употребляют выражения, видя в нем греховные действия.



Согласно этимологии, слово несет в себе знак рождения, символ удачи, связь мужской и женской сущности, тандем земли и неба. Произнесенное с искренней интонацией слово активирует заложенный в него смысл и дарит сильную долю позитива и добра.



Произнося «спасибо», вы благодарите саму Судьбу, Бога, пронизывая не только того, к кому слова обращены, но и свою собственную ауру.



Традиции



Этот праздник насыщен светом, теплом, открытостью и искренностью пожеланий. Ежедневно каждый житель планеты произносит десятки раз слова благодарности. Но в знаменательный день символ праздника звучит особенно часто. Воспользуйтесь поводом и поблагодарите родителей, друзей, членов семьи просто так за то, что они есть, любят и ценят вас. Не ограничивайте пожелания только знаменательной датой. Естественный и настоящий знак уважения должен стать обыденным и привычным каждый день. Желайте человеку покровительства Высших Сил, говорите эти замечательные слова, вкладывая в них всю душу: «Да пребудет с тобой благополучие и удача! Спаси, Бог!»



Магические свойства



Психологи уверены, что слова благодарности – это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца! Неслучайно издавна в народе существовало очень мудрое поверье – не произноси слова благодарности в состоянии раздражения.



Выражение благодарности, по мнению специалистов, улучшает здоровье всем – и того, к кому они обращены, и того, кто их произносит. Но следует помнить, что истинная благодарность, которая может принести пользу, только та, что идет от чистого сердца, отсюда и выражение – «благо дарю».



Слова благодарности, особенно «спасибо», влияют положительно на эмоциональное состояние и умственную деятельность человека. Выражение «спасибо» применять в жизни легко, оно очень простое, искреннее и является проводником установления теплых доброжелательных отношений.



Известный американский психолог Вирджиния Сатир писала, что людям для выживания нужно по четыре объятия в день, для поддержки – по восемь объятий, а для роста – по двенадцать объятий в день.



Чаще произносите волшебное слово «спасибо», улыбайтесь и дарите людям частицу своего душевного тепла, и оно обязательно «бумерангом» вернется к вам.

Размаўляй па-беларуску



«Дзякуй» – гэта некалькаванае рускае слова, этымалагічна зусім аддаленае ад рускага «спасибо». Беларусы ўжываюць і яго асноўную форму, і шматлікія выразы: «Шчыры дзякуй!», «Вялікі дзякуй!», «Сардэчна дзякую!», «Дазвольце выказаць маю ўдзячнасць!», «Прымі, калі ласка, падзяку за…»



«Дзякуй» прыйшло да нас з нямецкай мовы праз польскую ад «данкен» и «дзенькую», утварылася ад дзеяслова «дзякаваць». Перш форма «дзякуй» ужывалася ў ролi часцiцы («дзякуй вам за ўсё», «дзякуй на добрым слове»), а пасля стала яшчэ і назоўнiкам.



Подготовила Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ