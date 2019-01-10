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Инфляция в Беларуси в 2018 году составила 5,6 процета
11.01.2019 17:46 — Разное | Ежедневник
Потребительская стоимость товаров и услуг в декабре минувшего года по сравнению с ноябрем выросла на 0,8%, по сравнению с декабрем 2017 года - на 5,6%. Такие цифры озвучил Белстат.
Таким образом, инфляция в Беларуси в 2018 году сложилась ниже утвержденного властями целевого прогноза не более 6%.
Цены на продовольственные товары за год выросли на 5,7% (в декабре на 1,2%), непродовольственные товары подорожали на 3,8% (за декабрь снижение на 0,1%). Стоимость платных услуг за минувший год увеличилась на 8,1% (за декабрь рост на 1,2%).
Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составила 4,8%, в том числе в декабре - 0,3%.
В 2017 году инфляция в Беларуси замедлилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году. Согласно целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси не превысит 5%.
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Потребительская стоимость товаров и услуг в декабре минувшего года по сравнению с ноябрем выросла на 0,8%, по сравнению с декабрем 2017 года - на 5,6%. Такие цифры озвучил...
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