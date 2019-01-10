Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", и надо быть готовыми ответить на это, заявил президент страны Александр Лукашенко на приеме в канун старого Нового года в пятницу.

"Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", - сказал А.Лукашенко.

Его слова приводит госагентство БелТА.

"И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ", - продолжил президент.

"В спорте год тоже особый, я об этом говорил. Потому год будет непростым, но очень интересным, как кто-то из журналистов недавно сказал", - добавил А.Лукашенко.