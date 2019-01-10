"Белэнерго" обеспокоено ростом выработки альтернативной электроэнергии, заявляет об угрозе для эффективности БелАЭС

ПО "Белэнерго" констатирует значительный рост выработки электроэнергии от возобновляемых источников, заявляет о рисках вытеснения ТЭЦ из энергобаланса и угрозе для эффективности строящейся БелАЭС.

"Высокие темпы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) могут привести…к замещению дешевой электроэнергии от электростанций ГПО "Белэнерго" на дорогую от возобновляемых источников энергии и, как следствие, – к увеличению тарифов на электроэнергию для потребителей реального сектора экономики", - сказано в комментарии, размещенном на сайте "Белэнерго".

К числу рисков развития альтернативных источников энергии в "Белэнерго" относят вытеснение из энергетического баланса электрических мощностей ТЭЦ и необходимость ограничения базового режима работы БелАЭС в межотопительный период.

"Прогнозируется, что на момент ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС при условии строительства всех запланированных объектов возобновляемой энергетики суммарная электрическая мощность таких установок (без учета ГПО "Белэнерго") возрастет в 2,5 раза (с 266 МВт в 2017 году до 665 МВт в 2020 году), а годовой объем отпуска электроэнергии в энергосистему увеличится до 1,35 млрд кВт/ч или в 3,7 раза к уровню 2017 года", - подчеркивают в "Белэнерго".

При этом в настоящее время, по данным "Белэнерго", средневзвешенная цена покупки 1 кВт/ч у ВИЭ более чем в 5 раз превышает затраты для его производства на традиционных энергоисточниках.

"В последние годы ни один вид электрической генерации так интенсивно не развивается, как генерация на базе ВИЭ. За 2016 год электрическая мощность установок ВИЭ приросла в 1,6 раза к 2015 году, в 2017 году – в 1,8 раза к 2016 году", - сказано в сообщении.

В связи с этим "Белэнерго" подготовило проект указа, направленный на ужесточение требований к производителям альтернативной электроэнергии.

В частности, предлагается после 1 марта 2019 установить квоты на создание установок ВИЭ и предоставить правительству полномочия на их изъятие. Также правительство определит условия передачи выработанной на ВИЭ электроэнергии по сетям государственных энергоснабжающих организаций. Кроме того, планируется ограничить использование повышающих коэффициентов при закупке электроэнергии от ВИЭ в случае, если были нарушены плановые сроки их ввода в эксплуатацию. Предусмотрены также меры, которые будут сдерживать увеличение мощности ранее введенных установок.

Как сообщалось, руководство Беларуси заявляло о необходимости выработки решений, направленных на увеличение потребления электроэнергии в связи с вводом в 2019-2020 годах строящейся БелАЭС суммарной мощностью 2,4 тыс. МВт и фактическим отсутствием договоренностей по масштабному экспорту электроэнергии.

Установленная мощность действующих генерирующих энергоисточников Беларусь превышает 10,1 тыс. МВт, в том числе мощность 68 генерирующих энергоисточников ГПО "Белэнерго" - более 9,1 тыс. МВт.

Закон о возобновляемых источниках энергии, предоставляющий значительные льготы для ВЭИ, был принят в 2010 году как часть госполитики диверсификация топливно-энергетических ресурсов. Решение о строительстве в Беларуси АЭС было принято в 2008 году также с целью диверсификации импорта энергоисточников для обеспечения энергетической безопасности страны.