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"Детский мир" создал юрлицо в Беларуси

11.01.2019 17:10 — Разное | Интерфакс  
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Ритейлер "Детский мир", готовящийся выйти на рынок Беларуси, создал операционную компанию в республике.

В списке аффилированных лиц АФК "Система" (основной акционер "Детского мира") появилось ООО "Детмир Бел", зарегистрированное в Минске. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания была создана в октябре прошлого года.

Это юридическое лицо "Детского мира" в Беларуси, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ритейлера.

Гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов ранее говорил, что компания планирует открыть первый магазин в Беларуси в I квартале 2019 года.

Цель ритейлера - занять 20% рынка детских товаров в Беларуси в долгосрочной перспективе. Этот рынок оценивается в 40 млрд рублей, сообщалось в презентации "Детского мира". Среди конкурентных преимуществ компании для экспансии в стране - узнаваемость бренда в СНГ, агрессивное ценовое позиционирование, эффективная бизнес-модель (которая предполагает IRR выше 40%) и цепочка поставок.

Кроме России сеть "Детский мир" представлена в Казахстане.

Группа "Детский мир" - лидер российского ритейла в сегменте детских товаров с долей 20% по итогам 2017 года (51% - в сегменте специализированного детского ритейла). В группу входят магазины "Детский мир" (610 на конец сентября прошлого года), сети развивающих игрушек ELC и ABC (56), а также онлайн-магазины "Детский мир" и ELC.

У ближайшего конкурента "Детского мира" среди специализированных ритейлеров - сети "Кораблик" - 211 магазинов, у сети "Дочки-Сыночки" - 177 магазинов, сообщалось в презентации группы.

Выручка ритейлера по итогам девяти месяцев 2018 года выросла на 14,9%, до 76,57 млрд рублей, чистая прибыль - на 74,5%, до 4,04 млрд рублей.

Основные акционеры ПАО "Детский мир" - АФК "Система"

 
Теги: Минск
 
 
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Ритейлер "Детский мир", готовящийся выйти на рынок Беларуси, создал операционную компанию в республике. В списке аффилированных лиц АФК "Система" (основной...
 
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