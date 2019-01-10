Лучшие фильмы для праздничного настроения в Старый Новый год

Один из самых необычных праздников года, Старый Новый год, пройдет в ночь с 13 на 14 января. Так как это ночь на рабочий понедельник, предлагаем спокойный, умиротворяющий способ его отметить. Мы подготовили подборку романтичных и смешных фильмов, уже ставших признанной новогодней и рождественской классикой, и великолепно подходящих для того, чтобы в очередной раз пересмотреть их под теплым пледом с самыми близкими людьми.

Реальная любовь



"Любовь вокруг нас. Она реально повсюду", — такими словами начинается этот фильм, и, кажется, можно смотреть его сто раз, и он все равно не наскучит. Влюбленный в свою домработницу писатель, стареющая рок-звезда, скучающий премьер-министр, вдовец, порно-актеры — все герои этого фильма стали свидетелями чего-то очень важного. Да, преувеличили, да, так не бывает в жизни. Но это кино-мечта, поэтому циникам просьба не беспокоить.

Один дома



Режиссер Крис Коламбус снял фильм "Один дома" в 1990 году, и с тех пор ни один Новый год без него не обходится. Настолько сильно нам всем запала в душу трогательная сказка о мальчике, который сумел освоиться в неожиданно враждебном мире и не потерять веру в чудеса.

Отпуск по обмену



Замечательный, добрый и по-зимнему уютный фильм о том, что перемены в жизни очень часто идут на пользу. Особенно современным нам, которым не хватает смелости отключить телефон на выходные или на время сеанса в кино. После просмотра хочется последовать примеру Кэмерон Диаc и Кейт Уинслет и рвануть куда-нибудь далеко. И обязательно с приключениями.

Дневник Бриджит Джонс



Мы любим этот фильм. Есть в нем что-то душевное и по-домашнему теплое, поэтому каждый год в один из зимних вечеров мы кутаемся в плед и наслаждаемся историей обычной девушки Бриджит Джонс, которая смело наряжается в костюм кролика и при этом мало беспокоится о том, что подумают о ней окружающие.

Интуиция



"Интуиция" — правильный фильм, увиденный, точно падающая звезда, в нужное время. Ненавязчивый, с уместными шутками, приятной картинкой, хорошими актерами и с чудесной новогодней атмосферой, которая пробирается прямо под кожу. Хочется оказаться рядом с любимым человеком, а если его пока нет, то помечтать о такой же прекрасной встрече, точь-в-точь как у главных героев.

Рождественская история



Единственный мультфильм в нашей подборке. "Рождественская история" — это достойное воплощение классического произведения Чарльза Диккенса в анимационной ленте, богатой духом Рождества и таким терпким привкусом сказки. Поэтому история финансиста Скруджа дает нам шанс поверить в то, что даже глубоко разочарованный в этом мире человек, которому чуждо все благое, может вновь начать радоваться жизни и полюбить волшебный праздник Рождество.

Семьянин



"Прикидываясь" милой рождественской сказкой, фильм "Семьянин" с Николасом Кейджем мастерски раскрывает тему семейных ценностей и настоящего жизненного счастья, что достойно аплодисментов и огромного зрительского спасибо.

Ноэль



Удивительный фильм с божественными Сьюзен Сарандон и Пенелопой Крус. Немного меланхолии, немного усталости, немного грусти — все это канун Рождества в Нью-Йорке. Кажется, ничего необычного — переплетение людских судеб, но ощущение чуда витает где-то в воздухе. Пусть волшебство встречается редко, пусть даже только единожды в год — но оно есть.

Старый Новый год



Это отличная кинокартина о новогодней ночи, которая объединяет всех людей по всему миру, и о любви, конечно. За два часа, что длится фильм, мы успеваем проследить за восемью с "хвостиком" историями, которые, переплетаясь между собой, учат нас прощать и любить, отпускать друг друга и ценить. Отдельно следует упомянуть внушительный актерский состав и со вкусом подобранную музыку.

Чарли и шоколадная фабрика



Тим Бертон все-таки волшебник, а эта его сказка просто великолепна во всех отношениях. Декорации и спецэффекты, юмор на грани, философия, герои и актеры — мир шоколадной фабрики продуман здесь до мелочей, поэтому способен подарить вам настоящее празднично-счастливое настроение со вкусом сливочной помадки.

Вечера на хуторе близ Диканьки



Все-таки классика не имеет возраста. Когда смотришь эту великолепную экранизацию повести Гоголя "Ночь перед Рождеством", забывается, что фильм был снят почти 50 лет назад — настолько яркие и живые все его герои. Он всегда будет доброй-доброй сказкой о том, как черт забавлялся над кумами-пьяницами, а кузнец достал для своей любимой Оксаны черевички, которые носит сама царица, как пузатый Пацюк смачно ел свои вареники, щедро обмакивая их в сметане без помощи рук.

Потерянное Рождество



Рождественская сказка, какой мы ее еще не видели. Здесь волшебство и трагедия жизни сплетаются воедино, но это совершенно не кажется неуместным. В фильме не так много типичных рождественских декораций и краснощеких Санта-Клаусов, но есть нечто глубокое и сокровенное. Чтобы прочувствовать это, отдайтесь полностью сюжету. И тогда рождественское чудо состоится.

200 сигарет



Если фильмы-"пирожные" вам надоели, а праздничной атмосферой все же хочется проникнуться, то этот фильм незаменим. Потому как в нем нет брызжущих с экрана счастья, веселья и жизнерадостности. Зато есть небанальный юмор, цепляющие истории, юношеская беспечность и любовь - свободная и легкая.

Подарок на Рождество



Этот фильм — немного наивная и не совсем правдоподобная, но все же добрая, озорная, веселая и по-настоящему праздничная комедия о том, на что способны родители в своей бесконечной любви к детям и в стремлении подарить им лучшие подарки. Особенно мило наблюдать за Арнольдом Шварценеггером, сражающимся не с киборгами, а с такими же сердобольными отцами.

Девчата



Удивительно, насколько ярким, красочным и эмоциональным может быть черно-белый фильм, оптимизм которого заразителен. Бесконечно прекрасны величественные виды снежной Сибири и, безусловно, задорная и юная Тося Кислицына. Такое кино способно растопить самое холодное сердце, заставить улыбнуться самого серьезного или грустного человека, а поэтому идеально для Нового года.

Счастливого Рождества



Какое удивительное и немыслимое сочетание — война и Рождество. Казалось бы, что общего имеет это кровавое, жестокое действо со светлым праздником, несущим мир и любовь? Но чудо может случиться даже в окопах, если по обеим сторонам сражения есть хотя бы один человек, который не потерял веру в наши лучшие проявления.

Карнавальная ночь



Эльдар Рязанов создал шедевр на века. "Карнавальная ночь" — это огромный заряд позитива с экрана, когда действительно веришь словам незамысловатой, но ставшей легендой песенки, звучащей из уст очаровательной и юной Людмилы Гурченко: "И хорошее настроение не покинет больше вас!"

Пока ты спал



Наипростейший сценарий, наипростейшие диалоги и незатейливая актерская игра, но, поверьте, не влюбиться в этот фильм просто невозможно. Он так и подкупает своей теплотой, наивностью, романтикой и вечной темой Золушки и Принца. И хотя заранее знаешь, чем все закончится, этот фильм всегда хочется пересмотреть еще раз.

Кейт и Лео



"Кейт и Лео" — превосходное сочетание мелодрамы и комедии. А в Новый год, когда нам всем хочется любви, эту сказку о великом чувстве, которому подвластны все люди — любого возраста, из любой страны и из любого времени, — смотреть по-особому приятно.

Чародеи



Это то самое настоящее, редкое, доброе советское кино, которое все так любят, если хотя бы раз видели. Актерской игрой, музыкой, юмором и сюжетом "Чародеи" несут в себе огромную веру в чудо и волшебство. Ту веру, которую люди очень часто в последнее время начали терять.

Неспящие в Сиэтле



Фильм, удивляющий своей простотой, содержательностью и трогательностью. Скоротать один из уютных предновогодних вечеров в компании его героев — это настоящий подарок для ума и сердца. В нем есть все, что положено: симпатичный и одинокий главный герой в исполнении Тома Хэнкса, обычная, но обаятельная героиня Мэг Райан, очаровательные детишки, обязательные цитаты из классики и согревающая душу атмосфера чуда.

Ирония судьбы, или С легким паром!



Этот культовый фильм стал у нас таким же обязательным атрибутом новогодних праздников, как елка, Дед Мороз, Снегурочка, шампанское, оливье. Это кино не просто любят, но ценят и уважают. Ведь "Ирония судьбы" — вечный источник новогоднего настроения, который с каждым разом делает людей ближе друг к другу. Потому что на всем постсоветском пространстве не найдется ни одного человека, который не слышал бы фразу "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"

По материалам supercoolpics.com