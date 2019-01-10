Свыше 11,7 тыс. белорусов получили травмы из-за гололеда и холода

В Беларуси за период с 26 ноября 2018 года по 11 января текущего года в учреждения здравоохранения обратились свыше 11,7 тыс. человек с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в министерстве здравоохранения в пятницу.

"За указанный период гололедную травму получили 11 493 человека, холодовую – 236", - рассказали в министерстве.

Так, только за минувшие сутки зарегистрировано 263 случая таких травм.

"Госпитализировано было более 1,4 тыс. человек, остальные получили помощь амбулаторно", - проинформировали в Минздраве.

Так также отметили, что обращения по поводу падений на улице регистрируются круглый год, с наступлением гололеда число обращений возрастает.