Брест задирался с федерацией – и получил жесткий удар под дых

Дайджест последних разборок.





пишет Трибуна. Вспомним, что довело разбирательство по «делу Савицкого» до точки кипения,Трибуна.





«С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата»





25 октября футбольный арбитраж АБФФ, разрешая спор между брестским «Динамо» и «Неманом» вокруг компенсации за переход Павла Савицкого, постановил, что брестчане должны заплатить Гродно 265 тысяч долларов (вместо 400 заявленных ранее). Такое решение не понравилось проигравшей стороне. Директор клуба Игорь Астапчик сообщил, что платить никто не будет и «Динамо» планирует обращаться в ФИФА и УЕФА. Через несколько дней уже босс «Динамо» Александр Зайцев высказался на эту тему: «С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата. Мы считаем, что правда за нами и платить «Неману» не собираемся».





Зайцев грозился снять команду с чемпионата. Что?!





2 ноября на сайте АБФФ появилась мотивировочная часть решения арбитража (об уменьшении суммы компенсации). В документе указали точную сумму выплаты за Павла – 265 487 долларов. Также в федерации сделали пояснения: «Это решение не связано с угрозами руководителя брестского «Динамо» Александра Зайцева, который собирался снять команду с чемпионата и направить деньги на фарм-клуб «Рух» в случае, если АБФФ продолжит настаивать на выплате компенсации гродненскому «Неману» за воспитание Павла Савицкого».





Правда, уже на следующий день пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова опровергла эту информацию: «Выступление звучало несколько не так, как подает его федерация». Однако призналась, что клуб не намерен менять свою позицию и, следовательно, платить не собирается.





Обращение в CAS





23 ноября Брестское «Динамо» обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).





«Случился прокол чиновников федерации. Они не хотят признать свою вину»





28 ноября Александр Зайцев в интервью Tut.by вновь высказался по делу Савицкого: «Мы с уважением относимся к руководству, клубу, городу Гродно, но не собираемся ничего платить. Убеждены, что правда за нами. Случился прокол чиновников федерации. Они не хотят признать свою вину».





«Неман» не предлагал футболисту контракт в письменном виде»





8 декабря адвокат брестчан Дмитрий Семашко рассказал, чем мотивировано обращение клуба в CAS по «делу Савицкого». Представитель «Динамо» пояснил: ««Неман» не предлагал футболисту контракт в письменном виде, а лишь уведомил о желании подписать новое соглашение на аналогичных ИЛИ улучшенных условиях». Мол, не ясно, как толковать это уведомление, не хватает конкретики. Согласно ФИФА и УЕФА клуб не обязан платить компенсацию за футболиста в четырех случаях – одним из которых является отсутствие контракта в письменном виде, содержащий цифры и буквы. Поэтому. как считает Брест, раз контракт не был предложен в письменном виде, то и претензии по поводу компенсационных выплат стоит считать неправомерными.





«Аффилированное лицо пытается давать объективную оценку, вместе с тем выгораживая конкретных лиц»





12 декабря 2018 года на ресурсе pressball.by было размещено интервью старшего партнера юридической группы «Бюро 24» Алексея Корочкина. В этом интервью Корочкин оправдывает позицию АБФФ по делу Савицкого утверждая, что Регламент АБФФ разработан в соответствии с Регламентом ФИФА. 13 декабря брестское «Динамо» сделало официальное заявление относительно этого интервью. Клуб настаивает на объективной правовой оценке по делу Савицкого, в том числе со стороны АБФФ. «Динамо» не устроило, что в письме замалчивается информация о самом Алексее Корочкине, который является Председателем Спортивного третейского суда при ОО «Белорусский республиканский союз юристов», в котором юрист АБФФ Сергей Ильич является заместителем Председателя суда.





Футбольный клуб «Динамо-Брест» обратил внимание: «Аффилированное с Ильичом Сергеем Николаевичем лицо, пытается давать объективную позицию, вместе с тем выгораживая конкретных лиц федерации».





«Дело не принято к рассмотрению»





17 декабря пресс-служба CAS прислала ответ на запрос Pressball.by по поводу обращения брестского «Динамо» по делу Павла Савицкого. «Решение этого вопроса не подпадает под юрисдикцию Спортивного арбитражного суда, поэтому дело не было принято к рассмотрению», – говорилось в письме.





«Есть УЕФА и ФИФА, которые говорят, как правильно делать. Прислушайтесь»





18 декабря директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков заявил, что клуб не будет выплачивать «Неману» компенсацию, несмотря на вероятность применения санкций. При этом добавил, что клуб не будет обжаловать решение в судебных инстанциях: «Если такое произойдет [применят санкции], буду считать это саботажем в работе по популяризации белорусского футбола. Выбрали себе удобную трактовку. Выдумывают какое-то свое государство. Не надо ничего выдумывать. Есть УЕФА и ФИФА, которые говорят, как правильно делать. Прислушайтесь, – сказал Радьков.





«Ворсович – хитрый жук, но не мешало бы ему сходить на курсы документооборота»





20 декабря Виктор Радьков вновь высказался по делу Савицкого. Только в этот раз обвинил председателя «Немана» в незнании некоторых управленческих дисциплин.





«Суть в том, что «Неман» не предложил контракт Паше Савицкому, соответственно пункт регламента АБФФ, на который они ссылаются не работает. Претензий быть не должно. Ворсович – хитрый жук, но не мешало бы ему сходить на курсы документооборота. Пора заканчивать этот сериал, пусть отзывают свое заявление. А наша позиция определена четко, и я в ней уверен», – говорит Виктор Радьков.





«Полузащитник отказался. А как вы поступили бы на его месте?»





24 декабря «Динамо» опубликовало в интернете бланк уведомления по контракту в адрес Павла Савицкого от «Немана» со следующей текстовкой: «В конце сезона-2017 «Неман» вот в таком формате предложил продлить контракт Павлу Савицкому. Полузащитник отказался. А как вы поступили бы на его месте?»













Кстати, голосовать можно было на официальном сайте «Динамо».





Брест напомнил «Неману» о существовании в уголовном кодексе статьи «Вымогательство»





Брестское «Динамо» продолжало придерживаться своей позиции по «делу Савицкого». При этом в клубе выразили готовность обратиться в белорусские государственные судебные органы и напомнили «Неману» о существовании в уголовном кодексе статьи «Вымогательство».





27 декабря клубы вступили в переписку. «Неман» направил претензию в адрес «Динамо», в которой сообщил, что до 25 ноября, то есть до срока, когда решение Арбитража АБФФ должно было быть исполнено, средства на счет гродненского клуба так и не поступили. К невыплаченной сумме добавляются и проценты «за пользование чужими денежными средствами», размер которых определяется ставкой рефинансирования Нацбанка Беларуси. По состоянию на 26 декабря 2018 года сумма процентов составляет около 2,2 тысяч долларов.





«АБФФ задним числом исправила те пункты, за которые нас пытается наказать»





4 января брестское «Динамо» на своем официальном сайте с помощью баннеров объяснило смысл своей борьбы с федерацией.





«Идя в футбольную школу, ребенок становится крепостным»





9 января брестчане на своем официальном сайте выложили необычный пост. «Если прецедент с Павлом Савицким будет утвержден, то тем самым АБФФ сделает и без того неинтересный с точки зрения трансферного рынка белорусский чемпионат еще более непривлекательным. Идя в футбольную школу, ребенок становится крепостным. Пункты регламента, на которые ссылается АБФФ, противоречат регламенту УЕФА», – говорилось в сообщении.









А 9 января стало известно, что Министерство юстиции Беларуси отказалось рассматривать ходатайство «Динамо».





«Применить в отношении «Динамо» дисциплинарную санкцию в виде бессрочного запрета на осуществление трансферов»

В четверг в Доме футбола состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета и по этическим вопросам АБФФ, на котором было принято решение наказать бресткое «Динамо» за такое поведение. «Руководствуясь статьей 100 Дисциплинарного кодекса АБФФ «Иные нарушения», статьей 6 Устава АБФФ «Дисциплинарные и юрисдикционные органы Ассоциации» и в соответствии со статьями 14, 30, 39 Дисциплинарного кодекса АБФФ было принято решение применить в отношении ООО «Футбольный клуб «Динамо-Брест» дисциплинарную санкцию в виде бессрочного запрета на осуществление трансферов (регистрацию футболистов), – говорится в сообщении АБФФ.





заявил , что Артем Милевский возвращается в «Динамо». Кроме украинца в команду Лички сватали защитника «Торпедо-БелАЗ» Александра Павловца. Что теперь будет с новобранцами клуба, пока неизвестно. Отметим, что спортивный директор «Кишварды» Аттилы Ревеш, что Артем Милевский возвращается в «Динамо». Кроме украинца в команду Личкизащитника «Торпедо-БелАЗ» Александра Павловца. Что теперь будет с новобранцами клуба, пока неизвестно.





Фото: группа Вконтакте «Динамо», официальный сайт «Динамо»



