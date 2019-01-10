Суриков: Россияне устали от экономических проблем, нужно восстановить отношения с Европой

По его мнению, российский народ устал от экономических проблем. Выход Суриков видит в смене курса — налаживании отношений с Европой. То же он считает главной задачей и для Беларуси.





О предложении остаться в Беларуси





— Дома в Беларуси у меня нет. Хотя предложение остаться было — просто жить. Работать я уже больше не собирался. Но я не остался там. Я вырос в Алтайском крае, здесь корни моих детей. Для меня это дом.





«Возникает напряжение»: об агрессии в российском обществе





— У людей накопилась усталость. Несколько лет мы жили развиваясь, росло благосостояние общества. С 2014 года и социально-экономические показатели, и доходы населения стали идти стабильно вниз. И это стало откладывать отпечаток на мироощущение человека. Он в магазин приходит — вот те раз — рассчитывал что-то купить, а не получается. И не только он сам, но и вся его семья. Ладно, год можно потерпеть, два, даже три. Но уже четыре. И говорят, что будет еще хуже.





К тому же запустили неудачно пенсионную реформу. Она не отвечает логике, честно говоря. С одной стороны, говорится о высоких технологиях, роботизации, цифровой экономике. А это — сокращение рабочих мест. То есть надо думать, куда высвобождающихся людей устроить, работающее население. Ведь новых предприятий создается не так много. А тут говорят тем, кто уже должен идти на пенсию: «Вы еще 5 лет поработайте, мы и вас устроим». Куда?





Такого рода реформы могут проводиться на стадии интенсивного развития экономики. Тогда человек, которому откладывают пенсию, понимает, что потом у него эта пенсионная выплата будет высокой. Он сам и общество в целом хорошо зарабатывают, человек может даже что-то откладывать. А когда он ожидает 13 тысяч и плюс тысячу, у него, конечно,сплошной негатив.





Возникает напряжение. А оно всегда выплескивается в негативное отношение к окружающей жизни. А она всегда связывается с властью, хоть ты убейся.





«Вы, что, нас видите в языческом Китае? Нет»: об общих целях России и Беларуси





— Россия имела договор о стратегическом партнерстве с Европой до 2008 года. Но потом случились события в Грузии. Начали вновь над ним работать, но помешали события в Украине. Но Россия выступает за то, чтобы восстановить этот стратегический документ. Ведь мы ближе к европейскому сообществу с точки зрения происхождения и образа жизни. И Беларусь так же. Наша главная задача — восстановить отношения с Евросоюзом, как и у Беларуси. Дело во времени. Вы, что, нас видите в языческом Китае, что ли? Нет.





«Нет сейчас равнозначной фигуры»: о будущем Лукашенко





— Я уверен, что в 2020 году Александр Григорьевич пойдет на выборы и практически уверен, что он на них победит. Нет сейчас равнозначной фигуры. Конечно, вопросом смены президента придется заниматься, но за горизонтом 2020 года. Лукашенко, в общем-то, даже моложе, чем Владимир Владимирович у нас. Есть еще порох, пишет НН.







