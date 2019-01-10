ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суриков: Россияне устали от экономических проблем, нужно восстановить отношения с Европой

11.01.2019 18:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
78-летний Александр Суриков, который 12 лет (с 2006 по 2018) являлся послом России в Беларуси, вернулся жить на свою малую родину, на Алтай. В интервью местному порталу Altapress он поделился своими взглядами на ситуацию в России и Беларуси.

Суриков: Россияне устали от экономических проблем, нужно восстановить отношения с Европой
По его мнению, российский народ устал от экономических проблем. Выход Суриков видит в смене курса — налаживании отношений с Европой. То же он считает главной задачей и для Беларуси.

О предложении остаться в Беларуси

— Дома в Беларуси у меня нет. Хотя предложение остаться было — просто жить. Работать я уже больше не собирался. Но я не остался там. Я вырос в Алтайском крае, здесь корни моих детей. Для меня это дом.

«Возникает напряжение»: об агрессии в российском обществе

— У людей накопилась усталость. Несколько лет мы жили развиваясь, росло благосостояние общества. С 2014 года и социально-экономические показатели, и доходы населения стали идти стабильно вниз. И это стало откладывать отпечаток на мироощущение человека. Он в магазин приходит — вот те раз — рассчитывал что-то купить, а не получается. И не только он сам, но и вся его семья. Ладно, год можно потерпеть, два, даже три. Но уже четыре. И говорят, что будет еще хуже.

К тому же запустили неудачно пенсионную реформу. Она не отвечает логике, честно говоря. С одной стороны, говорится о высоких технологиях, роботизации, цифровой экономике. А это — сокращение рабочих мест. То есть надо думать, куда высвобождающихся людей устроить, работающее население. Ведь новых предприятий создается не так много. А тут говорят тем, кто уже должен идти на пенсию: «Вы еще 5 лет поработайте, мы и вас устроим». Куда?

Такого рода реформы могут проводиться на стадии интенсивного развития экономики. Тогда человек, которому откладывают пенсию, понимает, что потом у него эта пенсионная выплата будет высокой. Он сам и общество в целом хорошо зарабатывают, человек может даже что-то откладывать. А когда он ожидает 13 тысяч и плюс тысячу, у него, конечно,сплошной негатив.

Возникает напряжение. А оно всегда выплескивается в негативное отношение к окружающей жизни. А она всегда связывается с властью, хоть ты убейся.

«Вы, что, нас видите в языческом Китае? Нет»: об общих целях России и Беларуси

— Россия имела договор о стратегическом партнерстве с Европой до 2008 года. Но потом случились события в Грузии. Начали вновь над ним работать, но помешали события в Украине. Но Россия выступает за то, чтобы восстановить этот стратегический документ. Ведь мы ближе к европейскому сообществу с точки зрения происхождения и образа жизни. И Беларусь так же. Наша главная задача — восстановить отношения с Евросоюзом, как и у Беларуси. Дело во времени. Вы, что, нас видите в языческом Китае, что ли? Нет.

«Нет сейчас равнозначной фигуры»: о будущем Лукашенко

— Я уверен, что в 2020 году Александр Григорьевич пойдет на выборы и практически уверен, что он на них победит. Нет сейчас равнозначной фигуры. Конечно, вопросом смены президента придется заниматься, но за горизонтом 2020 года. Лукашенко, в общем-то, даже моложе, чем Владимир Владимирович у нас. Есть еще порох, пишет НН.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
78-летний Александр Суриков, который 12 лет (с 2006 по 2018) являлся послом России в Беларуси, вернулся жить на свою малую родину, на Алтай. В интервью местному порталу...
 
Новости дня
Новости разные
 
От Умы Турман до Леди Гаги. Шесть легендарных причесок каре всех времен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика