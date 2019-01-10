Год до выборов президента Таджикистана: кто станет преемником Рахмона?









пишет ca-news.org Промежуточный этап между текущим и будущим электоральными циклами одни эксперты оценивают как вполне стабильное и предсказуемое, другие все же видят определенные угрозы, которые могут ожидать страну в ближайшие 2 года,ca-news.org





В странах с высокой степенью политической конкуренции за год до выборов обычно наблюдается оживление политического поля. Появляются лица, ранее не проявлявшие особой активности, которые указывают на промахи и ошибки властей, а власти стараются еще больше активизироваться и решать наиболее острые и наболевшие вопросы, завлекая в свою сторону электорат.





В Таджикистане подобной конкуренции за привлечение сторонников, или предвыборную критику в отношении власти наблюдать невозможно, хотя эксперты также выделяют ряд проблем, которые остаются нерешенными и требуют к себе особого внимания.





Таджикский журналист Иршод Сулаймони отмечает, что в 2020 году в Таджикистане должны пройти парламентские и президентские выборы и полагает, что одни из этих выборов могут пройти раньше срока.





Вместе с тем, Сулаймони выражает уверенность, что предстоящие выборы пройдут без особых вызовов и политических интриг, поскольку правительство имеет полноценный контроль над всеми ветвями власти.





Единственным интересным моментом на президентских выборах, по словам журналиста, может оказаться вопрос о том, кто именно из числа сегодняшней правящей элиты будет выдвинут в качестве кандидата на президентскую должность.





С момента внесения изменений в Конституцию Таджикистана в 2015 году, согласно которым возрастной ценз кандидатов в президенты был занижен с 35 до 30 лет, многие эксперты заговорили о подготовке транзита власти в стране и в качестве «престолонаследника» видели старшего сына президента, мэра Душанбе Рустами Эмомали.





Однако в январе 2016 года, старшая дочь президента Озода Рахмон была назначена на должность главы администрации президента, что внесло определенную неоднозначность в прогнозы экспертов, которая сохраняется до сих пор. Озода Рахмон в некоторых экспертных кругах признается более компетентной и опытной чиновницей, однако будучи женщиной в патриархальном и мусульманском обществе ее фигура воспринимается с определенной долей скепсиса. Тем не менее, в последнее время в выступлениях президента все больше внимания уделяется гендерной тематике и статусу женщин в обществе, что косвенно говорит в пользу поддержки старшей дочери.









Вместе с тем, параллельно в сопровождении президента чаще можно заметить Рустама Эмомали, который сопровождает отца практически на всех важных мероприятиях. На должности мэра Душанбе, Рустам неоднократно получал от отца одобрительные оценки на официальном уровне, что также нельзя упускать из внимания.





Иршод Сулаймони видит 3 сценария развития политической ситуации:





Первое – сохранение власти в руках самого Эмомали Рахмона, второе – выдвижение им сына Рустама Эмомали или дочери Озоды Рахмон в качестве кандидата в президенты, третье – после досрочного проведения парламентских выборов, назначение главного преемника на должность председателя парламента и передача этому лицу власти на время президентских выборов.





Российский эксперт по Таджикистану Андрей Захватов полагает, что «нельзя со 100% вероятностью утверждать, что на предстоящих президентских выборах народу Таджикистана предложат проголосовать за молодого мэра».





«Все будет зависеть от самого Эмомали Рахмона, который уже получил пожизненный титул Лидера нации. Если действующий президент примет решение оставить свой пост, он наверняка получит гарантированную Конституцией возможность контролировать принятие всех важнейших политических решений.





Но, прежде чем передать власть преемнику, имя кандидата на высшую должность нужно будет согласовать с Китаем, США, Россией, и еще с рядом стран. Насколько можно понять, такие согласования еще не ведутся, но сигнал этим странам уже послан», - говорит эксперт.





Захватов видит главным условием транзита сохранение стабильности в экономике и отмечает, что «население Таджикистана должно быть уверено в том, что уровень жизни не ухудшится». В качестве основных факторов, влияющих на стабильность в Таджикистане, эксперт выделяет продолжающиеся проблемы в экономике России, возможности Китая инвестировать в крупные экономические проекты в стране, а также возможности таджикских властей справиться с управлением страной в условиях высоких темпов роста населения.





Главные страны, от которых сохраняет зависимость Таджикистан (Китая и Россия), в предстоящие годы также будут испытывать определенные сложности. По оценкам экономистов, за 2018 год российский рубль потерял 21,1% стоимости к доллару из-за западных санкций и тенденция возможно продолжится. Это напрямую будет влиять, в том числе, на доходы трудовых мигрантов, денежные переводы которых составляет до трети ВВП республики. За 6 месяцев 2018 года, эта сумма составила $672 млн.





Эксперт по странам Центральной Азии Игорь Панкратенко отмечает, что последствия стагнации российской экономики в большей степени будут ощущать на себе Таджикистан и Кыргызстан, которые являются в наибольшей степени зависимы и не имеют никаких механизмов защиты своей экономики.





Однако существует и иная точка зрения, которая признает стабильность в республике устойчивой, а экономику вполне перспективной. По словам заместителя директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулло Сафарова, Таджикистан достиг того уровня, когда никакие предвыборные вызовы перед страной не стоят.





Эксперт отмечает, что страна не испытывает какие-либо экономические сложности, в том числе от сокращения денежных переводов мигрантов, поскольку развивается производство. «Новая идея президента о переходе к индустриализации после запуска второго агрегата Рогунской ГЭС позволит развивать это направление и заполнить тот финансово-экономический вакум, который формировался за счет сокращения денежных переводов мигрантов», - уверен Сайфулло Сафаров.





Четкой ясности о предстоящем политическом будущем Таджикистана до сих пор нет. Доминирующей версией среди экспертных кругов заключается в том, что выбор преемника остается за нынешним главой государства, который возможно также не откажется от должности и продолжит работу в качестве президента. Так или иначе, говорить о реальном выборе граждан как о демократической процедуре, которая отражена в конституции страны, в текущих условиях не приходится.



