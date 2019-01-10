«Маэстро! Урежьте марш!» – Минск увидит одну из знаменитых постановок «Мастера и Маргариты»

Во Дворце Республики покажут знаменитую постановку «Мастера и Маргариты» режиссера Сергея Алдонина –историю с 20-летней сценической судьбой.





Трагикомический спектакль-фантазия по мотивам романа «Мастер и Маргарита» поставлен режиссером Сергеем Алдониным в лучших традициях мастерской Марка Захарова: много музыки, пантомимы, ярких и даже безумных эмоций. Мир булгаковского романа обрушится на зрителей со всех сторон.Во время постановки категорически не рекомендуется внимательно смотреть на сцену – можно пропустить что-нибудь интересное! Развитие сюжета и новые герои могут появитьсяоткуда угодно, пространство спектакля – весь зал.





Сам литературный материал диктует необычный подход в постановке: яркое визуальное воплощение, синтез театрального искусства и шоу, в бешеном ритме меняющиеся мизансцены с эффектом кинопоказа. «Мастера и Маргариту» Алдонина критики называют самым мистическим спектаклем современности.





Волшебным образом зрители окажутся в нескольких местах и эпохах одновременно: переносясь с Патриарших в нехорошую квартирку, с просторных террас дворца Понтия Пилата в крошечный подвальчик Мастера и обратно.Роль Воланда блистательно исполнит сам режиссер спектакля Сергей Алдонин, в роли Маргариты выступит Екатерина Климова.Вместе с ними новые грани великого произведения минчанам будут раскрывать Михаил Горский, Кирилл Соленов, Филипп Бледный.













Редкий спектакль живет настолько долго и ярко. Сергей Алдонин впервые поставил «Мастера и Маргариту» двадцать назад, еще во время учебы в ГИТИСе в мастерской Марка Захарова.После 50 успешных показов в самом ГИТИСе и на различных фестивалях постановкавошла в постоянный репертуар Московского Драматического Театра им Станиславского. Сейчас это один из центральных спектаклей Театра им. М.А. Булгакова.





«Мастера и Маргариту» покажут 3 марта 2019 г. во Дворце Республики. Билеты уже поступили в продажу.





Начало в 19:00.

Цена билетов: от 30 до 150 руб.

Инфолиния: 8 033 365 00 00

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия atomenter.by/ (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.



