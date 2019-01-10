Как платят членские взносы в творческих союзах?

«Белорусский партизан» поинтересовался, как обстоят дела с уплатой членских взносов в других союзах.





Белорусский союз архитекторов: Мы стараемся не терять людей…





На сайте Белорусского союза архитекторов долги каждого архитектора указаны прямо на сайте – в специальной таблице напротив фамилии каждого члена Союза. У кого-то не уплачено за год, у кого-то за четыре года. Но есть и те, у кого отмечена переплата.





В Белорусском союзе архитекторов не скрывают: проблемы с уплатой членских взносов есть, но задолженность не критичная.





В Белорусском союзе архитекторов -- больше 600 членов.





«Уплата членских взносов прописана в уставе, это святая обязанность всех членов Союза, -- говорят в союзе. -- Есть предел по времени, когда мы, скажем так, еще закрываем глаза на задолженность. А затем принимается решение об исключении.





Но долги по членским взносам в основном имеются у людей пенсионного возраста, которые не имеют стабильного дохода, а также у тех, кто имеет низкий доход и не способен оплачивать взносы. В этом случае мы предусматриваем специальные возможности отсрочки, частичное погашение взносов.





Но все равно систематически делаем обзвон должников. Кто-то платит, кто-то нет. Но это управляемая ситуация, она не критична. Мы пытаемся сохранить людей в Союзе, несмотря ни на что. И находим возможности, чтобы обеспечивать свою деятельность, уплачивать налоги, несмотря ни на что.





Белорусский союз архитекторов существует за счет собственной деятельности, которая не является коммерческой. Постоянной финансовой поддержки у нас нет, и, конечно, говорить о какой-то постоянной деятельности не представляется возможным.





Это в советские времена на творческие союзы выделялись определенные бюджеты и можно было вести постоянную деятельность, иметь аппарат союза, обеспечивать мероприятия, пропаганду и так далее. Основной целью союза является пропаганда профессии архитектора и архитектурно-градостроительной политики страны.





Мы объединяем достаточное количество архитекторов – в нашем Союзе более 600 членов.





Мы проводим различные мероприятия, фестивали архитектуры, но это разовые мероприятия, для участия в которых приглашаем генеральных спонсоров. У нас нет отдельных бизнес-структур, мастерских, которые приносят доходы в виде постоянных финансовых поступлений.





Вообще, Союз архитекторов может себя полностью обеспечивать – например, по аналогу с зарубежными странами, где Союзы архитекторов, например, выдают аттестаты или лицензии для архитекторов, а также решают ряд других вопросов.





Но у нас выдачей лицензий занимается не общественная независимая структура, куда входят именитые архитекторы, профессионалы своего дела, а инженерное республиканское унитарное предприятие «Белстройцентр», подчиненное Министерству архитектуры и строительства».





В этом году должен состояться очередной съезд Союза архитекторов. Правда, конкретная дата еще не определена. Уже несколько сроков организацию возглавляет Александр Корбут.





Как говорят некоторые члены Союза, достойной альтернативы ему пока нет: «Александр Иосифович отлично справляется со своими обязанностями, знает и любит свое дело, является руководителем своей персональной творческой мастерской».





На самом деле Корбуту нет альтернативы или многие просто не хотят взваливать на свои плечи дополнительный груз забот?





На этот вопрос архитекторы отвечают так: «У нас выборы всегда проходили на альтернативной основе, и выдвигались и молодые, и опытные кандидаты. Но приоритет отдавали Корбуту. Это факт. Как пройдут эти выборы и кто выставит свою кандидатуру – будем наблюдать».





Некоторые архитекторы выходят из Союза. Причем громко. Например, чуть больше года назад известный архитектор Геннадий Дулевич в прессе объяснил причину своего выхода так:





«С Союзом архитекторов сегодня никто не считается. Из 18 пунктов резолюции, принятой на прошлом съезде, выполнен только один – организация выставок. Неплохо было бы, чтобы именно Союз занялся общественными обсуждениями. Чтобы были созданы какие-то общественно-консультативные советы – чтобы еще на стадии идеи профессионалы обсуждали объекты, чтобы не было архитектурных ужасов…»





Кто сегодня кроме Александра Корбута входит в руководство Союза архитекторов? Первый заместитель председателя ОО «Белорусский союз архитекторов», кандидат архитектуры, начальник управления проектных работ ЗАО «Белзарубежстрой» -- Вадим Дражин, сын экс-вице-премьера и нынешнего председателя Белорусской ассоциации гольфа Владимира Дражина.





Заместитель председателя ОО «БСА», главный архитектор Филиала «Управление по организации строительства многофункционального комплекса ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», член-корреспондент Международной академии архитектуры Михаил Гаухфельд.









Григорий Ситница: Для нас головная боль – оплата за мастерские…





Председатель Белорусского союза художников Григорий Ситница говорит, что проблема с неуплатой членский взносов есть, но она далеко не главная.





-- Проблемы с уплатой взносов были всегда, но мы ищем пути ее решения, -- говорит Григорий Ситница. – Например, художники, которым уже за 80 лет, членские взносы у нас не платят. Мы их освободили от этой обязанности. Все остальные – платят, если могут. Есть те, кто забывает, кто не может, кто оттягивает. Но это все не носит массового характера. И взносы – не самая главная наша проблема.





Для нас головная боль – оплатить мастерские, особенно зимой. Суммы огромные! Но это реальность – и коммуналка дорожает, и жилье дорожает…





Но я стараюсь утешать художников – мол, радуйтесь, потому что оплата за мастерские могла бы быть еще большей…