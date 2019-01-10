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Приятного аппетита! В Беларуси начнут продавать чипсы из сверчков
Компании «Онта-биотехнологии» и «Онега» начали производить чипсы из сверчков, они поступят в продажу уже в начале года.
На очереди - батончики и макароны, пишет «
Рецептура уже утверждена, но продукт будут доделывать в течение года. Чипсы будут трех видов: с солью, луком и сметаной и чем-то мясным (пока не решили), рассказал руководитель «Онта-биотехнологий» Сергей Макаров.
В основном чипсы будут поставлять на немецкий и российский рынки, белорусский останется тестовым из-за «небольшой емкости».
Чипсы внешне не отличаются от обычных: сверчковой муки всего 2%, но этого достаточно, чтобы в составе появились белок и хитин, который полезен для пищеварения и способствует похудению, а иногда используется в фармакологии.
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Компании «Онта-биотехнологии» и «Онега» начали производить чипсы из сверчков, они поступят в продажу уже в начале года.
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