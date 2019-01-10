Приятного аппетита! В Беларуси начнут продавать чипсы из сверчков

Зеленый портал ». На очереди - батончики и макароны, пишет «».





Рецептура уже утверждена, но продукт будут доделывать в течение года. Чипсы будут трех видов: с солью, луком и сметаной и чем-то мясным (пока не решили), рассказал руководитель «Онта-биотехнологий» Сергей Макаров.





В основном чипсы будут поставлять на немецкий и российский рынки, белорусский останется тестовым из-за «небольшой емкости».





Чипсы внешне не отличаются от обычных: сверчковой муки всего 2%, но этого достаточно, чтобы в составе появились белок и хитин, который полезен для пищеварения и способствует похудению, а иногда используется в фармакологии.







