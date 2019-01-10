Ого! Лукашенко наградил Макея орденом Отечества!

На приеме Лукашенко вручил орден Отечества III степени министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.





Следует отметить, что орден Отечества является высшим орденом Республики Беларусь. Он имеет три степени. Награждение производится последовательно орденом Отечества III, II и I степени:





- за отличные достижения в производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иных сферах деятельности, направленной на повышение благосостояния людей и укрепление могущества страны;





- за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и его государственных интересов, обеспечении законности и правопорядка;





- за большие заслуги в развитии экономических, научно-технических и культурных связей между Республикой Беларусь и другими странами.





С учетом вышеперечисленного следует полагать, что Лукашенко оценил дипломатические заслуги Макея то ли в "укреплении могущества страны", то ли в развитии "связей между Республикой Беларусь и другими странами".





Об одном из последних по случайному стечению обстоятельств как раз стало известно именно сегодня . Хотя, возможно, главе белорусского МИД пришлось проявить "мужество и отвагу при защите Отечества", что тоже нельзя исключать, учитывая обострившиеся отношения с Россией и "подвиги" Макея в потеплении отношений с Западом.







