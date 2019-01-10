В Москве появилась карта помоек, из которых можно поесть



Фото: Елена Апрельская





Фото: Елена Апрельская









Фото: Елена Апрельская





Фото: Елена Апрельская





Фото: Елена Апрельская





Фото: Елена Апрельская

К созданию карты помоек московские фриганы готовились несколько лет — еще три года назад они решили составить список мест, куда супермаркеты выбрасывают еду с истекшим сроком годности. Как показывает их многолетняя практика, эти продукты вполне пригодны для употребления. Речь идет о хлебе, фруктах, сладостях, консервах и многих других категориях. До сих пор в столичных магазинах нет единого стандарта, который регламентирует, как именно надо избавляться от просроченного товара. Крупные сети заключают договоры с компаниями, которые утилизируют эти отходы. Но многие другие магазины просто выбрасывают такую еду на помойку. А оттуда ее разбирают фриганы — люди, которые ведут стиль жизни, отрицающий принципы потребления.Теперь любой желающий может ознакомиться с полезными адресами. Сейчас на карте около 30 точек, и она регулярно пополняется.***Новая карта помоек — не то чтобы секретное явление. Она выложена в открытый доступ, но все-таки составители предпочитают не разбрасываться информацией о ней направо-налево. Велик шанс, что излишняя шумиха спровоцирует магазины ограничить доступ к их мусорным отсекам, а также может привлечь к точкам неадекватных персонажей. Однако любой интересующийся темой человек легко может отыскать карту в профильных группах в соцсетях.— объясняет московский историк, культуролог и фриган с большим стажем. —Найти в Москве богатую на продукты помойку не так-то просто. Фриганы тратят многие дни на то, чтобы отыскать супермаркет, на заднем дворе которого можно поживиться. Даже если такой находится — не факт, что это навсегда. В некоторых магазинах сотрудники, увидев, что к мусорным бакам регулярно наведывается молодежь, могут назло испортить еду, чтобы она стала опасной для жизни. Так, например, делают в сети популярных продуктовых магазинов экономкласса.— Если вы вдруг осмелитесь исследовать помойку за магазином, будьте готовы наткнуться на продукты, облитые термоядерной смесью. Да, они намеренно портят еду, чтобы никто, не дай бог, не взял ее бесплатно, — делятся опытом фриганы в социальных сетях.Более того, даже нетронутые продукты в мусорках бюджетных магазинов искать порой опасно. В средних и дорогих супермаркетах выбрасывают еду, срок годности которой вышел буквально пару дней назад. В помойках экономшопов фриганы находили молочные продукты, которые оказались просрочены чуть ли не на месяц. До этого они преспокойно лежали на прилавках с ярлыками, помногу раз переклеенными недобросовестными продавцами.Юноши и девушки, которые спасают выброшенные продукты, уверяют, что еда с только что истекшим сроком годности вполне пригодна для употребления. В этом приходилось убедиться практически каждому человеку, который замечал, что творог или йогурт после дня икс вовсе не стал испорченным. Причем в России на упаковке товара значится всего одна дата — после которой его есть нельзя. А в некоторых штатах США вполне нормальна ситуация, когда на продукт клеится несколько ярлыков. Первая дата будет означать, что до этого времени он считается первой свежести. Вторая — что он не суперсвежий, но вполне съедобен. Последняя предупреждает, что пора на помойку. Также фриганы отмечают, что в России часто лепят сроки годности на товары, которые его не имеют или могут храниться гораздо дольше. Речь, например, о меде и консервах в металле.***Сейчас открытые мусорные контейнеры встречаются только в двух категориях магазинов. Там либо нормальный директор, который не против раздать неликвид, либо постоянно ломают замки и сотрудники махнули на гостей рукой. Карта, которую составили фриганы, включает в себя конкретный адрес помойки. Часто рядом с ним указано название магазина. Некоторые точки сопровождаются полезными подробностями, которые на своем опыте узнал постоянный посетитель заднего двора. Зная их, можно избежать досадных недоразумений и заодно заранее продумать меню.К примеру, в мусорном баке на Россошанской улице гости регулярно находят много овощей, булочек, иногда грибы. В магазине на той же улице, но чуть подальше выбрасывают фрукты, овощи и молочные продукты. Еще один супермаркет на юге города регулярно избавляется от большого количества хлеба и кефира.Важно не только то, как много продуктов выбрасывает магазин, но и то, как часто он заказывает вывоз мусора. Потому что после нескольких дней лежания в закрытом баке даже относительно свежая еда портится. Об этом составители карты тоже предупреждают пользователей. В идеале нужно несколько раз наведываться в такие супермаркеты, чтобы установить график вывоза мусора и потом уже приезжать к свежим «поставкам». Причем подобная проблема встречается сразу в нескольких точках. «Все свалено в кучу на пол и много месива», «еда быстро портится», «не очень ликвидный товар» — делятся фриганы в комментариях. В какие-то магазины стоит приходить после 23.00, в это время никто из персонала не помешает спокойно собрать продуктовую корзину.В социальных сетях фриганы регулярно выкладывают фотографии улова с магазинных помоек. Фрукты и овощи в хорошем состоянии, чипсы, молочка, хороший чай и дорогой кофе, конфеты, торты и даже мясо с рыбой.Опытные участники движения напоминают, что мусорные баки — это зона повышенной опасности. Для недавно примкнувших к рядам фриганов они составили свод рекомендаций, как питаться с помоек и не загреметь в больницу с отравлением. Приведем самые важные из них:— Главный помощник в этом нелегком деле — ваш собственный нос. Даже если продукт выглядит неплохо, странный или неприятный запах, исходящий от него, сразу предупредит об опасности.— Не стоит исступленно копаться в глубине контейнеров — вся свежая еда обычно лежит сверху. Все, что ниже, скорее всего, уже испортилось.— Работать всегда лучше в перчатках. Неизвестно, что было выброшено на свалку вместе с едой, вполне возможно, это была ядовитая бытовая химия.— Фрукты и овощи считаются одними из самых безопасных видов еды, которые стоит брать из мусорных баков. Продвинутые фриганы часто берут даже чуть подпорченные плоды, потом просто срезают дефектные места, а остальное используют для приготовления блюд с термической обработкой. Таким образом можно сварить варенье или приготовить соте из овощей. Магазины часто выбрасывают фрукты и овощи прямо в коробках, откуда можно легко убрать плохие экземпляры.— Желательно брать с собой фонарик, чтобы освещать им поверхность контейнера. На помойках часто живут крысы, яркий свет их спугнет.— Не приветствуется вступать в конфликты с работниками магазина. Если сотрудник ведет себя агрессивно, нужно объяснить ему, что вы не будете мусорить. Если это не приведет к результату, лучше просто прийти попозже.Главное правило фригана — не брать больше, чем сможете съесть или пристроить. Сама идеология движения построена на разумном подходе к потребительству, его последователи отрицают перенасыщение и жадность. Человек должен потреблять ровно столько, сколько ему необходимо для комфортной жизни. Поэтому нет смысла набирать с помойки огромные сумки еды: в одиночку ее не получится съесть в ближайшие два-три дня и все равно придется выкинуть. Многие фриганы раздают излишки друзьям и бездомным.говорит Игорь Жогин. —***Люди, которые спасают еду по идейным соображениям, с сожалением отмечают, что в последние годы к движению примкнуло очень много посторонних. Они видят только верхушку айсберга: возможность бесплатно поживиться.объясняет Жогин. —Впрочем, от этой категории фриганов тоже есть польза. Посмотрев географию выложенных фотографий в одной из тематических групп, можно сделать вывод, что даже в очень маленьких городах с бедным населением магазины все равно выбрасывают тонны пригодной для употребления еды.У фриганов категорически не приветствуется продавать «спасенные» продукты. Это в корне неправильно: они всегда готовы бесплатно поделиться с другими и никогда не прогоняют бездомных от помойки. Наоборот, уступают, ведь им нужнее.говорит Игорь. —В идеальной картине мира магазины должны реализовывать продукты с истекающим сроком годности с пользой для дела. Можно бесплатно раздавать неимущим или за несколько дней до конца срока годности выставлять на продажу с большой скидкой. Подобный закон совсем недавно приняли в Чехии: супермаркеты обязали передавать непроданную еду благотворительным организациям. Это касается не всех торговых точек, а только крупных продуктовых магазинов с площадью торгового зала больше 400 кв. м. Причем чешский сенат пытался отменить нововведение, называя его «недопустимым вмешательством» в деятельность бизнесменов. Но буквально на днях конституционный суд подтвердил правомерность закона. В случае нарушения владельцу грозит существенный штраф до 390 000 евро. В России политика торговых сетей в этом отношении не изменилась — сейчас скидки на товар с истекающим сроком годности предоставляют единичные магазины.Чертановская ул. 9, стр 1.Кировоградская ул., 14Россошанская ул. 4, к.1Чертановская ул. 32,с.1Россошанская ул., 2, к. 1.Ивантеевка, ул.Трудовая 14Славянский бульвар, 8Большая Косинская ул., 16Проектируемый проезд №6148, 18ДКировоградская ул. 4, к.3Кировоградская ул. 8ул. Советской Армии 7Воколамское шоссе 10 корп. 4Воколамское шоссе 18Волоколамское шоссе, д. 45Суздальская ул., 26аСуздальская ул., 26аул. Лескова, 14ул. Лескова, 14Профсоюзная ул. 118ул. 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