

Илон Маск

Что произошло

Как это придумано





МТЗ и «БелАЗ» бороздят просторы Вселенной









Сколько это будет стоить

СОИ — это «Стратегическая оборонная инициатива», американская программа противоракетной обороны середины восьмидесятых. Часть системы планировали разместить в космосе, за что программа получила название «звездные войны».





— беларуский ученый и изобретатель, автор концепции струнного транспорта SkyWay, которая обещает скоростные и безопасаные пассажирские перевозки по поднятой на эстакаду струнной дороге. Этот проект неоднократно поднимали на смех, а студия Артемия Лебедева охарактеризовала его как странный и сомнительный. В конце прошлого года Анатолий Юницкий опубликовал открытое письмо к— двум бизнесменам, которые развивают собственные частные космические программы Spase X и Blue Origin, соответственно.Ваши имена широко известны во всем мире, мое — известно меньше. Мы с вами — представители разных культур, граждане далеких друг от друга стран и носители различных менталитетов, и имеем разные финансовые возможности для инвестиций в освоение космоса. Однако, есть между нами и нечто общее: так же, как и вы, я уверен, что у человечества нет иного пути развития, кроме освоения космического пространства, но при этом я считаю, что туда с планеты необходимо вынести всю экологически грязную промышленность. Как и вы, я посвятил реализации альтернативной программы по освоению космоса много десятилетий. На этом пути, в качестве инженера и ученого, мною были достигнуты значительные результаты и сделан ряд важных выводов, которыми считаю нужным поделиться с вами, чтобы предостеречь от ошибок, способных стать критическими для всех нас – землян.Юницкий пишет, что осваивать космос с помощью ракет — нерационально и неэкологично. Ракетный путь, по его словам, — тупиковое направление. Энергетический КПД меньше 1 %, транспортная производительность невысока, каждый запуск тяжелой ракеты создает в озоновом слое дыру размером с Францию.говорит ученый и предлагает вынести всю промышленность в космическое пространство.Но у меня есть собственное решение, о котором вы также, вероятно, слышали. Оно получило широкую известность после моего доклада в Москве на неправительственной встрече американской и советской общественности, организованной Советским комитетом защиты мира. Эта встреча состоялась в 1987 году, более 30–и лет назад, и была посвящена проблемам вынесения земной индустрии в космос без использования ракет, а также освоения и заселения других планет. С тех пор мною проделана большая работа, создана собственная научно-конструкторская школа, на базе которой это решение было исследовано и проверено расчетными методами. Благодаря этому, проект может быть реализован уже в обозримом будущем — при наличии политической воли и консолидации бизнеса.Проект получил название Общепланетарное транспортное средство (ОТС). Это геокосмический транспортный комплекс многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса.ОТС сможет выходить в космос до 100 раз за год, а каждый рейс отправит в околоземное пространство 1 миллион человек и 10 миллионов тонн груза. За один лишь рейс! Затраты на доставку одной тонны груза составят не дороже тысячи долларов (сейчас — от 4 до 20 миллионов долларов за тонну. — Прим. The Village Беларусь).Анатолий Юницкий в своем открытом письме не вдается в детали и не рассказывает, как именно устроено его «общепланетарное транспортное средство». Как же отправить заводы на орбиту? Но многие подробности The Village Беларусь отыскал в советском журнале «Юный техник» № 4 за 1988 год.А дальше все просто: чтобы кольцо очутилось в космосе, нужно увеличить его длину. «Расчет же показывает: чтобы каждая точка планетарного кольца удалилась от его поверхности на 100 километров, вполне достаточно, если длина его окружности возрастет всего лишь на 1,6 %. А растянуть кольцо могут центробежные силы, которые появятся, если его раскрутить».Дальше юные техники читают детальное описание: как именно нужно раскрутить это кольцо. «Общая масса разгоняемого кольца составляет около миллиона тонн. Поэтому время разгона «вселенского поезда» до первой космической скорости будет не так уж мало: в зависимости от мощности источников электропитания, оно может составить от нескольких дней до 2–3 недель».После того, как кольцо, вращаясь и увеличиваясь в размерах, достигнет нужной высоты в сотню километров, оно раскрывается, и контейнеры с полезным грузом, приобретя к этому времени космическую скорость, оказываются в открытом космосе. «Эти цепочки контейнеров начинают, так сказать, самостоятельную жизнь на орбите; появляется множество спутников, каждый груз используется по своему назначению».Время выхода полезной нагрузки на заданную высоту не превышает нескольких десятков минут. Срок же службы всей общепланетарной транспортной системы, по мнению автора проекта, составит десятки лет. Чтобы запустить миллион тонн груза в ближний космос, достаточно 5 миллионов киловатт — а это в тысячу раз меньше, чем мощность всех электростанций на Земле.Сколько же будет стоить это гигантское кольцо?В «Юном технике» сказано:Теперь Анатолий Юницкий обновил данные по стоимости:— уверяет детский журнал.А беларуский изобретатель в конце своего открытого письма пишет: