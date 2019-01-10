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Ford готовится закрывать европейские заводы. Российские на очереди

11.01.2019 17:59 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: kolesa.ru
Компания Ford сегодня официально объявила о сокращении своего бизнеса в Европе. В ближайшее время будут закрыты несколько заводов, уволены тысячи рабочих, сокращена модельная линейка. Дамоклов меч занесён и над предприятиями Ford Sollers в России.

Итак, случилось ровно то, что предсказывали аналитики в начале декабря: компания Ford готовится массово увольнять рабочих, причём в первую очередь под сокращение пойдут сотрудники европейских предприятий. О том, почему Ford оказался в тяжёлой ситуации, Колёса.ру подробно рассказывали в сентябре, а здесь лишь вкратце напомним, что новые тренды в автомобильной отрасли (электромобили и беспилотники) и падение спроса на традиционные легковушки заставляют компанию проводить масштабную реструктуризацию бизнеса и вступать в союзы с конкурентами. Уже на следующей неделе в рамках Детройтского автосалона может быть официально объявлено о заключении альянса с концерном Volkswagen, а сегодня пресс-служба Форда распространила заявление вице-президента европейского подразделения Стивена Армстронга о ближайших планах компании в регионе.

Ford готовится закрывать европейские заводы. Российские на очереди

Новый Ford Focus рискует так и не добраться до России.Новый Ford Focus рискует так и не добраться до России

Итак, Ford of Europe планирует существенно сократить линейку традиционных легковых моделей, но официально пока объявлено лишь о прекращении выпуска компактвэнов C-MAX и Grand C-MAX в немецком городе Зарлуи (точные сроки будут зависеть от переговоров с профсоюзами) и о сворачивании производства автоматический коробок передач во французском Бордо в августе этого года. В дальнейшем, скорее всего, под нож пойдут Mondeo и Galaxy/S-Max, а производство субкомпактной Фиесты может быть перенесено в Бразилию или Индию, то есть из легковой линейки в Европе останется только Focus и модели, созданные на его платформе – в основном кроссоверы. В целом, как утверждается, модельная линейка станет «более таргетированной», то есть о былом разнообразии можно будет забыть. Нишевые модели (в основном спорткары) будут импортироваться в Европу из США. Ну и, разумеется, всё что можно будет электрифицировано. Ранее Ford заявлял о намерении к 2022 году вывести на мировой рынок 16 новых электромобилей, в том числе бюджетный кроссовер, но теперь непонятно, какие именно из них будут оригинальными, а какие перелицованными Фольксвагенами.

Ключевым сегментом для Форда в Европе станут коммерческие автомобили, а штаб-квартира сосредоточится в Великобритании – предполагается, что брексит либо вообще не состоится, либо пройдёт при условии сохранения зоны беспошлинной торговли между Великобританией и Евросоюзом.

Ford готовится закрывать европейские заводы. Российские на очереди

Ford Transit российской сборкиFord Transit российской сборки

Отдельно в пресс-релизе упомянуты предприятия Ford Sollers в России: их ожидает реструктуризация, но конкретные планы будут озвучены лишь во втором квартале этого года. Рискнём предположить, что заводы во Всеволожске и Набережных Челнах, что выпускают Focus, Mondeo, Fiesta и EcoSport, будут закрыты, так как продажи этих моделей падают, а вот предприятие в Елабуге, что выпускает вполне успешные Транзиты и Куги, может выжить, тем более что вполне вписывается в концепцию развития европейского подразделения Форда. При этом елабужское производство двигателей для легковушек, скорее всего, окажется невостребованным – если только Ford не собирается заключать с российским правительством специальный инвестиционный контракт (СПИК). Увы, вероятность этого события невелика – Форду сейчас просто не до того, на повестке дня куда более крупные и важные вопросы. Грубо говоря, Форду надо просто выжить. Впрочем, дождёмся второго квартала: не исключено, что российские власти сделают Форду столь щедрое предложение, что отказаться от него будет невозможно, и тогда мы сможем надеяться, что дилерские центры «синего овала» не опустеют и не исчезнут.

 
 
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Компания Ford сегодня официально объявила о сокращении своего бизнеса в Европе.
 
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Светлы шлях
Единство
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