Как Беларусь ищет альтернативу российской нефти



Фото: Reuters

Иран

Венесуэла

Азербайджан

Казахстан

В настоящее время Беларусь закупает у России все 18 млн тонн нефти для последующей переработки на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке. Вместе с тем Минск периодически заводит разговоры об альтернативной нефти, как только возникают разногласия с Москвой.В принципе, нефть на рынке купить не проблема, есть и логистические решения в части поставок, и белорусские НПЗ могут переработать порядка 18 различных сортов, говорил на прошлогодней конференции заместитель гендиректора «Белорусской нефтяной компании». Вопрос, по его словам, всегда в экономической обоснованности.Пока дешевле обходится беспошлинная российская нефть. Но в условиях нефтяного маневра в РФ сырье будет обходиться Беларуси все дороже и к 2024 году может и вовсе достигнуть мирового уровня. Однако, как утверждал Гриб, поставки нефти, альтернативные российской, принесли Беларуси положительный опыт. Самый свежий пример касался поставок из Ирана.В 2017 году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти: на 600 и 800 тысяч баррелей. Поставки осуществлялись танкером до Одессы, затем по железной дороге на Мозырский НПЗ. Хотя изначально, по данным агентства Reuters, нефть планировалось поставить в Одесский порт или латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправить на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.Летом 2018 года иранское информагентство MEHR со ссылкой на посла Ирана в Беларуси сообщило, что Тегеран и Минск договорились о бартерной сделке «нефть в обмен на промышленное оборудование». В МИД и Минпроме Беларуси тогда опровергли информацию о достигнутых договоренностях. Вместе с тем осенью несколько высокопоставленных чиновников Ирана побывали на переговорах в Администрации президента Беларуси. На встречах присутствовало и руководство концерна «Белнефтехим».Власти Ирана принимают меры для смягчения американских санкций, наносящих удар по нефтяной торговле и валютным операциям исламской республики. В частности, Иран предложил странам Африки организовать бартерную торговлю, меняя иранскую нефть на золото.Стоит сказать, что еще в 2007 году Беларусь объявила о планах по добыче нефти на иранском месторождении Джофеир. Контракт на 500 млн долларов был заключен между «Белоруснефтью» и Национальной иранской нефтяной компанией и предусматривал разработку месторождения в несколько этапов. Первый этап был завершен в сентябре 2010 года. Однако «в ходе работ были выявлены новые данные о геологическом строении месторождения, обусловившие изменение технических и финансово-экономических условий реализации проекта», говорилось в сообщении «Белоруснефти». Компания решила выйти из данного проекта. По мнению иранской стороны, Беларусь не выполняла свои обязательства по контракту. «Белоруснефть» обязывалась добывать по меньшей мере 3,5 тысячи баррелей нефти в сутки, но добывала менее 2,8 тысячи баррелей. Плюс ко этому подоспели американские санкции за сотрудничество с Ираном в нефтяной сфере.В 2010 году во время нефтяного конфликта, возникшего после введения Россией экспортных пошлин на нефть, Беларусь пыталась найти альтернативу российскому сырью в Венесуэле.В итоге был заключен двухлетний контракт на поставку 14 млн тонн между Белорусской нефтяной компанией и венесуэльской PDVSA. Но по итогу объемы были меньше. В 2010—2011 гг. через Одесский порт прошло почти 1,5 млн т нефти венесуэльского и азербайджанского происхождения, в том числе по схеме своп. Вместе с тем известно, что поставки венесуэльской «Санта-Барбары» были и через литовскую Клайпеду и эстонский порт Мууга для переработки на «Нафтане».Белорусские власти признавали, что затраты на транспортировку нефти из Венесуэлы очень велики. Зато Россия пошла Беларуси на уступки: отменила пошлины и возобновила поставки нефти.— говорил в 2012 году тогдашний первый вице-премьерВ Венесуэле работало совместное венесуэльско-белорусское предприятие по добыче нефти и газа «Петролера БелоВенесолана» (доля «Белоруснефти» в СП составляет 40%). За период 2008 — 2017 годов добыто более 9 млн тонн нефти и 6,8 млрд куб. м газа.Впрочем, в последнее время экономические отношения между странами были осложнены из-за проблем с расчетами.Интересно, что в настоящее время курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Беларусинаходится в Венесуэле. Как сказано в сообщении пресс-службы правительства, он принял участие в торжественной церемонии вступления в должность президента Венесуэлы. В этот же день состоялась встреча Ляшенко и Мадуро.В 2016 году Беларусь возобновила поставки нефти из Азербайджана через Одесский морской порт. По данным Reuters, Беларусь импортировала в общей сложности 560 тысяч тонн сырой нефти сортов Azeri Light и CPC Blend. Однако о дальнейших поставках не было информации.Минск предложил за азербайджанскую нефть достаточно низкую цену, поэтому Баку вынужден был отказать в дальнейшем сотрудничестве. Такое заявление сделал глава Центра нефтяных исследованийв феврале 2017 года.Вместе с тем Азербайджан за последние годы стал надежным партнером и потребителем белорусской военной техники. Нельзя исключать, что к этой теме не подключится и нефть.Казахстан готов поставлять в Беларусь нефть, но не имеет такой возможности, заявил посол этой страны осенью 2018 годасказал он.В конце прошлого года стало известно, что Казахстан планирует продавать бензин в Беларусь для недопущения затоваривания рынка после модернизации трех НПЗ республики. В «Белнефтехиме» пояснили, что обсуждают возможность импорта нефтепродуктов из Казахстана с целью дозагрузки вторичных процессов на НПЗ, их продажа на внутреннем рынке не планируется.В октябре Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе. Поправки касались снятия эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ.Тем временем «Белоруснефть» отрапортовала о рекордной добыче нефти в Беларуси и России в 2018 году.Госкомпания добыла 1,67 млн тонн черного золота на отечественных месторождениях, что является самым высоким показателем на последние 7 лет. В 2019 году «Белоруснефть» намерена сохранить восходящую динамику и добыть 1,69 млн тон нефти. Компания рассчитывает выйти на устойчивый тренд преодоления дисбаланса, когда добыча превышала прирост запасов нефти. Обеспечить такой результат должны белорусские геологи, которые займутся увеличением коэффициента нефтеотдачи, доразведкой и поисково-разведочным бурением.В минувшем году «Белоруснефть» увеличила добычу нефти и на российском месторождении Янгпур на 27,5% до 193 тыс. тонн нефти. Также на месторождении в 2018 году добыто 96 млн кубометров попутного нефтяного газа (рост в 1,7 раза) и 153 млн кубометров природного газа (рост в 1,5 раза).Добыча нефти в 2018 году стала максимальной за всю историю существования месторождения Янгпур. «Белоруснефть», которая купила НК «Янгпур» в 2013 году за 110 млн долларов, планирует увеличить годовую добычу нефти в РФ до 210 тыс. тонн к 2023 году.Впрочем, как уже говорилось, объемы добываемой в Беларуси и России нефти небольшие, а ее себестоимость довольно высокая. По этой и другим причинам белорусская нефть идет на экспорт, а НПЗ перерабатывают российскую нефть.