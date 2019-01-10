

Андрей Клишас

Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем конституционного комитета Совета Федерациивнесла пакет законопроектов, регулирующие СМИ и интернет, в декабре 2018 года. Срок предоставления отзывов и замечаний в профильный комитет — по информационной политике — истекает в конце этой недели, однако инициативы не будут рассматривать в январе. Депутатам потребуются дополнительные консультации и заседания экспертных советов, рассказали Дождю собеседники во фракции «Единой России».Сразу после новогодних праздников думский комитет по безопасности поддержал один из законопроектов — о наказании за оскорбление власти, но окончательное решение по всем проектам будет принимать комитет по информполитике. Его председательсообщил Дождю, что пока даты рассмотрения инициатив в комитете нет: «Мы определились, что 14 января пройдет расширенное заседание с представителями всех заинтересованных ведомств — по его итогам определим дату комитета, который рассмотрит эти проекты».В Госдуме недовольны высказываниями Клишаса в интервью «Новой газете», вышедшем 8 января, рассказал Дождю собеседник во фракции единороссов. Среди прочего Клишас сказал, что, если контекст высказывания не предполагает, что единственной его целью было оскорбление органов власти, это не будет преступлением.— объяснил сенатор. При этом он уточнил, что, если цель высказываний — исключительно оскорбление, это может быть расценено как преступление.В беседе с корреспондентом Дождя Клишас сказал, что «никак» не относится к тому, что депутаты будут дольше рассматривать его законопроекты.подчеркнул он.Добавлено. Позже Левин сказал, что работа над законопроектами Клишаса. Два источника агентства в Госдуме выразили мнение, что слова сенатора не отразятся на рассмотрении инициатив. При этом один из них назвал высказывания Клишаса «небрежными» и рассказал, что ониРанее собеседники, близкие к администрации президента, говорили Дождю, что законопроект о фейковых новостях — согласованная инициатива, которой давно занимались в Кремле. Между тем, законопроект о наказании за оскорбление органов власти мог быть внесен для отвода глаз и его принимать не обязательно, объяснял собеседник в Думе.