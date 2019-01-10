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После слов Клишаса о "Госдуре" депутаты отложат его законопроекты по регулированию интернета
Андрей Клишас
Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем конституционного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом внесла пакет законопроектов, регулирующие СМИ и интернет, в декабре 2018 года. Срок предоставления отзывов и замечаний в профильный комитет — по информационной политике — истекает в конце этой недели, однако инициативы не будут рассматривать в январе. Депутатам потребуются дополнительные консультации и заседания экспертных советов, рассказали Дождю собеседники во фракции «Единой России».
Сразу после новогодних праздников думский комитет по безопасности поддержал один из законопроектов — о наказании за оскорбление власти, но окончательное решение по всем проектам будет принимать комитет по информполитике. Его председатель Леонид Левин сообщил Дождю, что пока даты рассмотрения инициатив в комитете нет: «Мы определились, что 14 января пройдет расширенное заседание с представителями всех заинтересованных ведомств — по его итогам определим дату комитета, который рассмотрит эти проекты».
В Госдуме недовольны высказываниями Клишаса в интервью «Новой газете», вышедшем 8 января, рассказал Дождю собеседник во фракции единороссов. Среди прочего Клишас сказал, что, если контекст высказывания не предполагает, что единственной его целью было оскорбление органов власти, это не будет преступлением. «Поэтому, если в контексте своей программы тот же самый Познер будет использовать слово „Госдура“, состава здесь никакого не будет», — объяснил сенатор. При этом он уточнил, что, если цель высказываний — исключительно оскорбление, это может быть расценено как преступление.
В беседе с корреспондентом Дождя Клишас сказал, что «никак» не относится к тому, что депутаты будут дольше рассматривать его законопроекты. «Я только за внимательное рассмотрение всех моих законопроектов», — подчеркнул он.
Добавлено. Позже Левин сказал
Ранее собеседники, близкие к администрации президента, говорили Дождю, что законопроект о фейковых новостях — согласованная инициатива, которой давно занимались в Кремле. Между тем, законопроект о наказании за оскорбление органов власти мог быть внесен для отвода глаз и его принимать не обязательно, объяснял собеседник в Думе.
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Между тем, законопроект о наказании за оскорбление органов власти мог быть внесен для отвода глаз.
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