Минздрав посоветовал, как избежать гриппа и его последствий

Специалисты министерства здравоохранения Беларуси разработали основные рекомендации для населения в период повышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом

"Выполнение элементарных профилактических мер, рекомендуемых Министерством здравоохранения, особенно во время изменения погодных условий, позволит каждому сохранить свое здоровье", - уверены в Минздраве.

Основных рекомендаций немного:

избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в многолюдных местах;

соблюдайте гигиену рук – чаще мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, особенно в случае прикосновения ко рту, носу;

старайтесь не прикасаться ко рту и носу;

соблюдайте "респираторный этикет" (прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогайте руками нос, рот и глаза и т.д.);

избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель;

организуйте систематическое проветривание квартиры и рабочего помещения;

чаще совершайте прогулки на свежем воздухе, в парках, в скверах (ходьба с правильной регуляцией дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает систему кровообращения, закаливает организм);

большую роль в сохранении и укреплении здоровья играет рациональное питание (пища должна быть витаминизированной, в особенности богата витаминами А, В1, С, а также основными веществами (белки, углеводы, микроэлементы), в пищу должны быть включены овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и молочные блюда).



В то же время, если же избежать гриппа (или другого ОРВИ) все-таки не удалось, то очень важно также соблюдать некоторые другие правила, уверены в ведомстве.

Так, при первых симптомах заболевания стоит проконсультироваться с врачом и строго соблюдать все его рекомендации, а также соблюдать постельный режим. Очень важно максимально ограничить свои контакты с домашними, особенно детьми, чтобы не заразить их. Кроме того, необходимо чаще проветривать помещение.

"Все лекарственные препараты применять ТОЛЬКО по назначению врача", - призывают специалисты Минздрава.

Врачи напоминают: дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.

В министерстве напоминаю, что пока что в Республике Беларусь отмечается сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями с низкой интенсивностью. Среди заболевших преобладает детское население – 62,4%. Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы). Вместе с тем, по результатам лабораторных исследований отмечаются единичные случаи выделения вирусов гриппа А (H1N1, H3N2) от пациентов с ОРИ и гриппоподобными заболеваниями, в основном не привитых против гриппа.