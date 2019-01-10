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Минздрав посоветовал, как избежать гриппа и его последствий
Специалисты министерства здравоохранения Беларуси разработали основные рекомендации для населения в период повышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом
"Выполнение элементарных профилактических мер, рекомендуемых Министерством здравоохранения, особенно во время изменения погодных условий, позволит каждому сохранить свое здоровье", -
Основных рекомендаций немного:
Так, при первых симптомах заболевания стоит проконсультироваться с врачом и строго соблюдать все его рекомендации, а также соблюдать постельный режим. Очень важно максимально ограничить свои контакты с домашними, особенно детьми, чтобы не заразить их. Кроме того, необходимо чаще проветривать помещение.
"Все лекарственные препараты применять ТОЛЬКО по назначению врача", - призывают специалисты Минздрава.
Врачи напоминают: дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.
В министерстве напоминаю, что пока что в Республике Беларусь отмечается сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями с низкой интенсивностью. Среди заболевших преобладает детское население – 62,4%. Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы). Вместе с тем, по результатам лабораторных исследований отмечаются единичные случаи выделения вирусов гриппа А (H1N1, H3N2) от пациентов с ОРИ и гриппоподобными заболеваниями, в основном не привитых против гриппа.
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Специалисты министерства здравоохранения Беларуси разработали основные рекомендации для населения в период повышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом
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