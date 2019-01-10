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Минздрав посоветовал, как избежать гриппа и его последствий

11.01.2019 19:50 — Разное | Интерфакс  
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Специалисты министерства здравоохранения Беларуси разработали основные рекомендации для населения в период повышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом

"Выполнение элементарных профилактических мер, рекомендуемых Министерством здравоохранения, особенно во время изменения погодных условий, позволит каждому сохранить свое здоровье", - уверены в Минздраве.

Основных рекомендаций немного:

  • избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в многолюдных местах;
  • соблюдайте гигиену рук – чаще мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, особенно в случае прикосновения ко рту, носу;
  • старайтесь не прикасаться ко рту и носу;
  • соблюдайте "респираторный этикет" (прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогайте руками нос, рот и глаза и т.д.);
  • избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель;
  • организуйте систематическое проветривание квартиры и рабочего помещения;
  • чаще совершайте прогулки на свежем воздухе, в парках, в скверах (ходьба с правильной регуляцией дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает систему кровообращения, закаливает организм);
  • большую роль в сохранении и укреплении здоровья играет рациональное питание (пища должна быть витаминизированной, в особенности богата витаминами А, В1, С, а также основными веществами (белки, углеводы, микроэлементы), в пищу должны быть включены овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и молочные блюда).

Минздрав посоветовал, как избежать гриппа и его последствий
В то же время, если же избежать гриппа (или другого ОРВИ) все-таки не удалось, то очень важно также соблюдать некоторые другие правила, уверены в ведомстве.

Так, при первых симптомах заболевания стоит проконсультироваться с врачом и строго соблюдать все его рекомендации, а также соблюдать постельный режим. Очень важно максимально ограничить свои контакты с домашними, особенно детьми, чтобы не заразить их. Кроме того, необходимо чаще проветривать помещение.

"Все лекарственные препараты применять ТОЛЬКО по назначению врача", - призывают специалисты Минздрава.

Врачи напоминают: дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.

В министерстве напоминаю, что пока что в Республике Беларусь отмечается сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями с низкой интенсивностью. Среди заболевших преобладает детское население – 62,4%. Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы). Вместе с тем, по результатам лабораторных исследований отмечаются единичные случаи выделения вирусов гриппа А (H1N1, H3N2) от пациентов с ОРИ и гриппоподобными заболеваниями, в основном не привитых против гриппа.

 
 
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Специалисты министерства здравоохранения Беларуси разработали основные рекомендации для населения в период повышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом
 
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Вороновская газета
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Полымя
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Заря над Неманам
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