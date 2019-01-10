Лукашенко вручил орден главе МИД Макею

Церемония вручения государственных наград состоялась в пятницу на приеме от имени президента Беларуси Александра Лукашенко на старый Новый год, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Глава государства вручил орден Отечества III степени министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею и медаль Франциска Скорины артисту Руслану Алехно", - проинформировали в пресс-службе.

Дипломы о присвоении почетного звания заслуженного артиста Беларуси получили певица Искуи Абалян-Баровская, актриса Валерия Арланова и артистка балета Людмила Хитрова. Гимнастке Екатерине Галкиной Александр Лукашенко вручил диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".

Кроме того, благодарностями президента отмечены несколько сотрудников средств массовой информации.