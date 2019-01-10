Соболенко сыграет в первом круге Australian Open с секс-символом России

Первой соперницей Арины Соболенко на открытом чемпионате Австралии по теннису станет Анна Калинская из России, которую называют новым секс-символом страны и одной из самых красивых теннисисток мира.

Правда, значительными успехами в карьере 20-летняя россиянка пока похвастаться не может. А.Калинская занимает 167-е место в рейтинге WTA, А.Соболенко – 11-е. Матч между соперницами на стадии 1/64 финала Australian Open пройдет в понедельник, 14 января.









Александра Саснович на этой же стадии сыграет с Кирстен Флипкенс из Бельгии, Виктория Азаренко – с Лаурой Зигемунд из Германи, а Вера Лапко – со шведкой Йоханной Ларссон.

А вот Ольга Говорцова не сумела преодолеть сито квалификационного турнира. Право сыграть в основной сетке она уступила японке Мисаки Дои.

Кроме того, в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису примет участие Илья Ивашко. Занимающий 92-е место в рейтинге ATP белорус получил право сыграть в основном раунде турнира с призовым фондом $60 500 000, который пройдет с 14 по 27 января 2019 года.

Первым соперником Ивашко станет Малек Жазири из Туниса.