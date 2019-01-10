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Что будет с рынком Форекс в Беларуси

11.01.2019 18:26 — Разное | Myfin  
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Что будет с рынком Форекс в Беларуси
Фото: pixabay.com

Он, в частности, констатировал, что меры ЦБ России в отношении некоторых форекс-компаний связаны с тем, что они, благодаря лицензиям, имели возможность привлекать средства клиентов и в той или иной мере «отправлять их в офшор». По его мнению, от подобных угроз защищены клиенты форекс-компаний в Беларуси, которые работают более прозрачно и открыто, в соответствии с законодательством.

Директор ООО «Открытые инвестиции» Геннадий Глинский обратил внимание на то, что в Беларуси законодательство в отношении форекс-рынка идет по пути создания отдельного финансового инструмента. В РФ деятельность форекс-компаний в большей мере рассматривается как подотрасль на рынке ценных бумаг.

Он также высказал мнение, что те негативные явления, которые наблюдаются в настоящее время на российском форекс-рынке, никоим образом не отразятся на белорусском.

 
 
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Белорусское законодательство направлено на то, чтобы рынок Форекс развивался.
 
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