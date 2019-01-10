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Что пишут на льду Нижнего озера?

11.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Чего не придумаешь, когда охота поделиться своими чувствами с миром.  Таинственное послание для некой Юли оставил неизвестный на заснеженном льду Нижнего озера.

 

Что пишут на льду Нижнего озера?
Фото — instagram.com/_olgakostukova_24

 
 
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  Чего не придумаешь, когда охота поделиться своими чувствами с миром.  Таинственное послание для некой Юли оставил неизвестный на заснеженном льду Нижнего озера....
 
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