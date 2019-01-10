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Что пишут на льду Нижнего озера?
11.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Чего не придумаешь, когда охота поделиться своими чувствами с миром. Таинственное послание для некой Юли оставил неизвестный на заснеженном льду Нижнего озера.
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Чего не придумаешь, когда охота поделиться своими чувствами с миром. Таинственное послание для некой Юли оставил неизвестный на заснеженном льду Нижнего озера....
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