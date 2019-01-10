Лукашенко: Вопрос об объединении РФ и Беларуси не стоит, у стран равноправный союз

Вопрос об объединении России и Беларуси не стоит, заявил белорусский президент Александр Лукашенко . Он развеял слухи, которые муссируются в интернете и еще раз подчеркнул, что отношения двух стран продолжат строиться на принципе равноправия.

«Речи об объединении быть не может. Мы с президентом России однозначно единогласно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет. Только на равноправной основе мы можем формировать союз Беларуси и России. Это не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы – нет союза», – сказал Лукашенко.

Что касается экономического сотрудничества Минска и Москвы, Лукашенко заявил, что практически все проблемы решены.