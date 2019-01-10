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Лукашенко: Вопрос об объединении РФ и Беларуси не стоит, у стран равноправный союз

11.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Вопрос об объединении России и Беларуси не стоит, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он развеял слухи, которые муссируются в интернете и еще раз подчеркнул, что отношения двух стран продолжат строиться на принципе равноправия.

«Речи об объединении быть не может. Мы с президентом России однозначно единогласно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет. Только на равноправной основе мы можем формировать союз Беларуси и России. Это не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы – нет союза», – сказал Лукашенко.

Что касается экономического сотрудничества Минска и Москвы, Лукашенко заявил, что практически все проблемы решены.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент развеял слухи, которые муссируются в интернете и еще раз подчеркнул, что отношения двух стран продолжат строиться на принципе равноправия.
 
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