ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минэнерго объяснили, кто может воспользоваться дешевым тарифом на отопление «от розетки»

11.01.2019 20:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство энергетики Беларуси сегодня вечером на своем сайте разместило разъяснение, кто имеет право воспользоваться новым дешевым тарифом на электричество для отопления и горячего водоснабжения. Напомним, тариф действует с 1 января.

Для кого тариф?

Минэнерго ответило на один из самых главных вопросов: кто может воспользоваться дешевым тарифом на электроэнергию для отопления.

В разъяснении говорится, что к указанной тарифной группе относятся как жилые помещения (квартиры) в многоквартирных и блокированных домах, так и одноквартирные жилые дома. Но при соблюдении следующих условий:

— если они не подключены центральному теплоснабжению и системе централизованного газоснабжения;

— если они оборудованы «стационарно установленными приемниками электрической энергии» (проще говоря, электрокотлом или другим электронагревательным оборудованием) с отдельным счетчиком.

Новый тариф применяется в случае, когда суммарная мощность электронагревательного оборудования потребителя составляет более 5 кВт.

При соответствии всем требованиям, переход на новый тариф осуществляется по заявительному принципу.


http://vichivisam.ru

Куда обращаться, чтобы перейти на новый тариф?

С заявлением о желании перейти на новый тариф нужно обращаться в территориальную энергоснабжающую организацию.

После получения заявления энергоснабжающая организация согласовывает с абонентом время его посещения. Во время визита специалист сделает контрольный съем показаний электросчетчика, установленного для нужд отопления и горячего водоснабжения. После этого будет заключен (или перезаключен) договор электроснабжения на цели отопления и горячего водоснабжения.

Новый тариф будет применяться с даты заключения (перезаключения) договора электроснабжения на цели отопления и горячего водоснабжения.

Энергоснабжающая организация самостоятельно запрашивает в государственных органах и иных организациях необходимые сведения, подтверждающие соблюдение совокупности вышеуказанных условий для отнесения к данной тарифной группе.

При необходимости она проведет обследование жилых домом в согласованное с абонентом время. В разъяснении также говорится, что абонент имеет право самостоятельно представить в энергоснабжающую организацию эти сведения.

Куда обращаться за разрешением на подключение оборудования системы отопления к электросетям?

Для оборудования жилого дома электросчетчиком и приемником электрической энергии, следует обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган:

— при новом строительстве — в соответствии с Положением о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223 (административная процедура, указанная в подпункте 9.3.1 пункта 9.3);

— при реконструкции — в соответствии с Положением о порядке реконструкции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 (административная процедура, указанная в подпункте 9.3.2 пункта 9.3 перечня).

Сколько стоит отапливать частный дом электричеством по новому тарифу в нашем материале «Отапливать дома „от розетки“ стало дешевле в 3 раза. Но от газа отказываться рано».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минэнерго ответило на один из самых главных вопросов: кто может воспользоваться дешевым тарифом на электроэнергию для отопления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда Apple Pay заработает в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика