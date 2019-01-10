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В Минэнерго объяснили, кто может воспользоваться дешевым тарифом на отопление «от розетки»
Министерство энергетики Беларуси сегодня вечером на своем сайте разместило разъяснение, кто имеет право воспользоваться новым дешевым тарифом на электричество для отопления и горячего водоснабжения. Напомним, тариф действует с 1 января.
Для кого тариф?
Минэнерго ответило на один из самых главных вопросов: кто может воспользоваться дешевым тарифом на электроэнергию для отопления.
В разъяснении говорится, что к указанной тарифной группе относятся как жилые помещения (квартиры) в многоквартирных и блокированных домах, так и одноквартирные жилые дома. Но при соблюдении следующих условий:
— если они не подключены центральному теплоснабжению и системе централизованного газоснабжения;
— если они оборудованы «стационарно установленными приемниками электрической энергии» (проще говоря, электрокотлом или другим электронагревательным оборудованием) с отдельным счетчиком.
Новый тариф применяется в случае, когда суммарная мощность электронагревательного оборудования потребителя составляет более 5 кВт.
При соответствии всем требованиям, переход на новый тариф осуществляется по заявительному принципу.
Куда обращаться, чтобы перейти на новый тариф?
С заявлением о желании перейти на новый тариф нужно обращаться в территориальную энергоснабжающую организацию.
После получения заявления энергоснабжающая организация согласовывает с абонентом время его посещения. Во время визита специалист сделает контрольный съем показаний электросчетчика, установленного для нужд отопления и горячего водоснабжения. После этого будет заключен (или перезаключен) договор электроснабжения на цели отопления и горячего водоснабжения.
Новый тариф будет применяться с даты заключения (перезаключения) договора электроснабжения на цели отопления и горячего водоснабжения.
Энергоснабжающая организация самостоятельно запрашивает в государственных органах и иных организациях необходимые сведения, подтверждающие соблюдение совокупности вышеуказанных условий для отнесения к данной тарифной группе.
При необходимости она проведет обследование жилых домом в согласованное с абонентом время. В разъяснении также говорится, что абонент имеет право самостоятельно представить в энергоснабжающую организацию эти сведения.
Куда обращаться за разрешением на подключение оборудования системы отопления к электросетям?
Для оборудования жилого дома электросчетчиком и приемником электрической энергии, следует обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган:
— при новом строительстве — в соответствии с Положением о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223 (административная процедура, указанная в подпункте 9.3.1 пункта 9.3);
— при реконструкции — в соответствии с Положением о порядке реконструкции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 (административная процедура, указанная в подпункте 9.3.2 пункта 9.3 перечня).
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Минэнерго ответило на один из самых главных вопросов: кто может воспользоваться дешевым тарифом на электроэнергию для отопления.
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