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Александр Лукашенко: Большинство наших успехов и неуспехов зависят от нас

11.01.2019 21:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большинство успехов и неудач зависит от нас – об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном приеме по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди приглашенных – люди искусства, спортсмены, журналисты, представители самых разных сфер. Те, кто каждый день своим трудом вносит достойный личный вклад в имидж и развитие Беларуси. В торжественной обстановке глава государства поблагодарил всех гостей праздника за их профессионализм и талант, которые вдохновляют белорусов на новые достижения. Глава государства откровенно говорил о важном: о том, каким будет 2019 год для всей страны.

Александр Лукашенко: Большинство наших успехов и неуспехов зависят от нас

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Год будет разный для всех. Он будет для кого-то легким, для кого-то – тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым. И 2019-й, и 2020-й. Это непростые годы потому, что – скажу, опять же, откровенно – в эти два года нас будут очень сильно пробовать на зуб. На предмет достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим. И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ.

Я излишне вас не напрягаю, у каждого свои задачи и проблемы. Но большинство наших успехов и неуспехов абсолютно точно зависят от всех нас, присутствующих в этом зале. Потому что здесь все руководство страны. Потому что здесь лучшие люди, те, которые правду несут в народ, организуют людей. Здесь лучшие артисты, которые создают настроение вместе с нашими спортсменами.

Александр Лукашенко: Большинство наших успехов и неуспехов зависят от нас

Действительно, здесь люди, которых объединяет одно великое качество – неравнодушие. Вы искренне болеете за свое дело, вы вкладываете в него душу, щедро делитесь накопленным опытом, своим талантом.

Вдвойне отрадно, что среди нас здесь много молодых – тех, кому строить, беречь, представлять на международной арене нашу родину завтра. Своим трудом и примером вы вдохновляете миллионы таких же неравнодушных, искренних, любящих Беларусь соотечественников на новые достижения. Вы как никто знаете: легких путей в жизни не бывает, если ты поставил перед собой большие задачи. Все, что легко дается, никогда не будет оценено. И если оно легко пришло, оно так же легко уйдет.

Александр Лукашенко: Большинство наших успехов и неуспехов зависят от нас

И в таком ритме надо все успеть: не только выполнять возложенную миссию, но и быть хорошими родителями (подавляющее большинство из вас), заботливыми детьми, а кто-то – уже и внимательными внуками. Пусть у вас всегда будет надежная опора в лице родных и близких. Пусть они отнесутся с пониманием к вашему нелегкому, но почетному труду. Отдавая свое время и силы государству, вы все делаете ради них. Ради их счастливой жизни в благополучной и красивой мирной стране.

В эти новогодние дни каждый из вас уже услышал немало добрых пожеланий. И я решил прежде всего пожелать вам вдохновения. Вот оно нам очень нужно всем, без исключения, сидящим в этом зале. Идущим впереди миллионов людей. Желаю вам здоровья, добра. Не только вам – вашим родным, вашим близким, вашим детишкам. И прежде всего – нашей земле. Мира ей и процветания.

Александр Лукашенко: Большинство наших успехов и неуспехов зависят от нас

По традиции в такой праздничной атмосфере Александр Лукашенко вручил государственные награды. Так, орденом Отечества III степени 11 января награжден министр иностранных дел Владимир Макей. Медаль Франциска Скорины вручена Руслану Алехно. Гимнастка Екатерина Галкина теперь обладательница почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь». Заслуженными артистами стали актриса Валерия Арланова, артистка балета Людмила Хитрова и певица Искуи Абалян-Боровская.

Искуи Абалян о звании заслуженной артисткой Беларуси: «Для меня это огромная честь»

Кроме того, благодарностями Президента отмечены люди, долгое время преданные своей профессии – ряд сотрудников СМИ.

Александр Лукашенко: Большинство наших успехов и неуспехов зависят от нас

В почетном списке – работники Белтелерадиокомпании, Национального пресс-центра Беларуси и издательского дома «Беларусь сегодня».

«Такое внимание нам очень важно»: телеведущая СТВ получила награду из рук Президента Беларуси

Такие встречи в канун старого Нового года ужа стали доброй традицией. Это хорошая возможность в теплой и дружественной атмосфере поздравить и оценить по достоинству заслуги людей самых разных профессий.
 
 
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Новости Беларуси. Большинство успехов и неудач зависит от нас – об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном приеме по случаю старого Нового года, сообщили...
 
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