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Искуи Абалян о звании заслуженной артисткой Беларуси: «Для меня это огромная честь»

11.01.2019 21:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На торжественном приеме по случаю старого Нового года певице Искуи Абалян-Боровской присудили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искуи Абалян-Баровская, заслуженный артист Беларуси:
Для меня это огромная честь. Это признание моего профессионального уровня. Для артиста, наверное, это одна из самых главных наград в профессиональном смысле, потому что это важно – быть признанной коллегами, государством, людьми.
 
 
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Новости Беларуси. На торжественном приеме по случаю старого Нового года певице Искуи Абалян-Боровской присудили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»,...
 
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