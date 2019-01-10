Искуи Абалян о звании заслуженной артисткой Беларуси: «Для меня это огромная честь»

Новости Беларуси. На торжественном приеме по случаю старого Нового года певице Искуи Абалян-Боровской присудили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искуи Абалян-Баровская, заслуженный артист Беларуси:

Для меня это огромная честь. Это признание моего профессионального уровня. Для артиста, наверное, это одна из самых главных наград в профессиональном смысле, потому что это важно – быть признанной коллегами, государством, людьми.