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Искуи Абалян о звании заслуженной артисткой Беларуси: «Для меня это огромная честь»
Новости Беларуси. На торжественном приеме по случаю старого Нового года певице Искуи Абалян-Боровской присудили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Искуи Абалян-Баровская, заслуженный артист Беларуси:
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Новости Беларуси. На торжественном приеме по случаю старого Нового года певице Искуи Абалян-Боровской присудили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»,...
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