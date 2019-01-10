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Новости экономики за 11.01.2019

11.01.2019 20:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как продвигается строительство второго энергоблока БелАЭС? Что отечественные звероводы предлагают китайским производителям меховых изделий? Кто ещё заинтересовался беспилотными БелАЗами? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. Добрый вечер! Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГОСБЮДЖЕТ В РОЛИ БАНКА, А НЕ СПОНСОРА

В Беларуси ужесточается порядок оказания государственной финансовой поддержки. Это предусмотрено указом № 10, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 января.

Новости экономики за 11.01.2019

Господдержку будут оказывать в исключительных случаях по решению Президента и только в виде бюджетного займа. Деньги предоставят на платной и возвратной основе – то есть бюджет выступает в роли банка, а не в роли спонсора. На займы смогут претендовать инвестпроекты, которые прошли комплексную госэкспертизу и получили положительное заключение. Также обязательно нужно будет достигнуть установленных показателей по рентабельности продаж, производительности труда, снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции.

ВЗНОСЫ САМИ СЕБЯ НЕ ЗАПЛАТЯТ

Не позднее 1 марта индивидуальным предпринимателям, а также нотариусам и адвокатам необходимо уплатить в бюджет фонда обязательные страховые взносы за 2018 год. Минимальный размер суммы – 1 281 рубль (это если работали в течение всего года).

Новости экономики за 11.01.2019

К слову, для каждого отдельного плательщика сумма рассчитывается индивидуально. Со вступлением в силу указа № 500 индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты получили возможность не делать взносы за те периоды, когда не работали. Но не стоит забывать, что время простоя не войдет в страховой стаж для назначения пенсии.

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ТЕПЕРЬ И БЕЛКАРТ

Турникеты минского метро 11 января начали принимать «Белкарт». Раньше это были только Visa и Mastercard. Напоминаем, сервис работает с июня 2018 года.

Новости экономики за 11.01.2019

Чтобы оплатить проезд, надо поднести банковскую карту к валидатору на поверхности турникета. С нее автоматически спишется 65 копеек. Помимо банковской карты, рассчитываться за проезд можно с помощью смартфона.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Как продвигается строительство второго энергоблока БелАЭС? Что отечественные звероводы предлагают китайским производителям меховых изделий?...
 
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