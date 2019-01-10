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«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

11.01.2019 20:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Начиная с первого дня календарной зимы, бездомным оказывают помощь. «Социальный патруль» – так называется акция поддержки, в которой принимают участие социальные службы, сотрудники милиции, медицинские работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – не просто согреть, а накормить. О том, как помогают людям без определенного места жительства, в репортаже Максима Слижа.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Максим Слиж, СТВ:
Зачастую бездомные кооперируются. Вот этот дом – типичный пример приюта. Здесь проживают несколько мужчин, но условий для нормального быта нет никаких.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

У Олега Владимировича случилось так, что бывшая жена забрала все имущество – так сам рассказывает. Работал на железной дороге, затем один хлопок, и жизнь изменилось. Ночевал в подъезде, затем – где придется. Теперь ютится в бараке (иначе этот дом на курьих ножках назвать нельзя).

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Олег Шилов:
Я не знаю, когда мне там возвратят что. Я не знаю, доживу я или нет до этих дней. Тут нет никаких условий, но пока живем.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

«Социальный патруль» начинает свою работу с тех мест, где бездомные находят кров сообща. В составе группы – сотрудники районных территориальных центров социального обслуживания населения, управления внутренних дел, медработники, волонтеры, юристы. Помощь приходит сама, только рад будь ее получить.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Елена Свирид, директор территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:
Нам предоставлены адреса, места дислокации лиц без определенного места жительства, и по этим адресам мы объезжаем. У нас есть возможность отвезти его в поликлинику – пройти флюорографию, пройти санобработку.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Работают палатки обогрева, горячего питания. Есть и место, где примут и предоставят ночлег каждому из тех, кому в морозные дни и ночи деваться некуда.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Это дом пребывания лиц без определенного места жительства. Здесь оказывают первую медицинскую помощь, кормят, выдают одежду, помогают наладить контакты с родственниками и восстановить документы.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Тепло, и кормят. Вечером ужин нам приносит Красный Крест. Хватает всего. Мойся – сколько хочешь.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Дом рассчитан почти на 100 человек, но есть ограничение – здоровый образ жизни и желание изменить свое прошлое. Хотя бы на время пребывания в тепле и уюте.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Павел Золотухин, директор дома пребывания лиц без определенного места жительства:
Независимо от регистрации никому не отказываем. Человек приходит к нам – он проходит медицинский минимум. То есть если необходима помощь, у нас есть транспорт, мы доставляем в учреждения здравоохранения для прохождения медицинского осмотра.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Акция стартовала 1 декабря. За это время помощь получили десятки человек. Многие приходят сами, чтобы оказаться в тепле и почувствовать себя уютно.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В этом году в акции нам удалось четырех человек вернуть в семьи. По крайней мере, найти их родных и близких. Мы знаем, что они общались, и хочется надеяться, что они останутся в своих семьях.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным

Поддержать акцию могут горожане. Принести одежду для бездомных и медикаменты можно в территориальные центры социального обслуживания. Эта помощь обязательно найдет своего адресата.

«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Начиная с первого дня календарной зимы, бездомным оказывают помощь. «Социальный патруль» – так называется акция поддержки, в которой принимают...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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