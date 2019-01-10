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«Удалось четырёх человек вернуть в семьи»: как «Социальный патруль» помогает бездомным
Новости Беларуси. Начиная с первого дня календарной зимы, бездомным оказывают помощь. «Социальный патруль» – так называется акция поддержки, в которой принимают участие социальные службы, сотрудники милиции, медицинские работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель – не просто согреть, а накормить. О том, как помогают людям без определенного места жительства, в репортаже Максима Слижа.
Максим Слиж, СТВ:
У Олега Владимировича случилось так, что бывшая жена забрала все имущество – так сам рассказывает. Работал на железной дороге, затем один хлопок, и жизнь изменилось. Ночевал в подъезде, затем – где придется. Теперь ютится в бараке (иначе этот дом на курьих ножках назвать нельзя).
Олег Шилов:
«Социальный патруль» начинает свою работу с тех мест, где бездомные находят кров сообща. В составе группы – сотрудники районных территориальных центров социального обслуживания населения, управления внутренних дел, медработники, волонтеры, юристы. Помощь приходит сама, только рад будь ее получить.
Елена Свирид, директор территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:
Работают палатки обогрева, горячего питания. Есть и место, где примут и предоставят ночлег каждому из тех, кому в морозные дни и ночи деваться некуда.
Это дом пребывания лиц без определенного места жительства. Здесь оказывают первую медицинскую помощь, кормят, выдают одежду, помогают наладить контакты с родственниками и восстановить документы.
Тепло, и кормят. Вечером ужин нам приносит Красный Крест. Хватает всего. Мойся – сколько хочешь.
Дом рассчитан почти на 100 человек, но есть ограничение – здоровый образ жизни и желание изменить свое прошлое. Хотя бы на время пребывания в тепле и уюте.
Павел Золотухин, директор дома пребывания лиц без определенного места жительства:
Акция стартовала 1 декабря. За это время помощь получили десятки человек. Многие приходят сами, чтобы оказаться в тепле и почувствовать себя уютно.
Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Поддержать акцию могут горожане. Принести одежду для бездомных и медикаменты можно в территориальные центры социального обслуживания. Эта помощь обязательно найдет своего адресата.
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Новости Беларуси. Начиная с первого дня календарной зимы, бездомным оказывают помощь. «Социальный патруль» – так называется акция поддержки, в которой принимают...
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