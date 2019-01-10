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Иностранные туристы в 2018г потратили в Азербайджане $2 млрд - Алиев

11.01.2019 20:23 — Разное | Интерфакс  
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Азербайджан в 2018 году посетило 2,85 млн туристов, что на 6% превышает показатель 2017 года.

"В прошлом году нашу страну посетило 2,85 млн зарубежных граждан, что означает рост на 6%. Проведенные расчеты показали, что они потратили в стране $2 млрд", - сказал И.Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По его словам, политика, проводимая в Азербайджане в сфере туризма, в первую очередь, проявляется в финансовой сфере. "Таким образом, мы продвигаем свою страну и зарабатываем деньги", - отметил И. Алиев.

 
 
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Азербайджан в 2018 году посетило 2,85 млн туристов, что на 6% превышает показатель 2017 года. "В прошлом году нашу страну посетило 2,85 млн зарубежных граждан, что означает...
 
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