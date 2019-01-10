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Президент Грузии отказывается от зарплаты, будет жить на французскую пенсию

11.01.2019 20:00 — Разное | Интерфакс  
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила создать специальный фонд, в который будет перечислять собственную зарплату, чтобы участвовать в благотворительности и содействовать новациям.

"Поскольку в новой реальности резервный фонд президента упразднен, я решила найти новую форму, чтобы участвовать в благотворительности, способствовать инновациям и инициативам. Я считаю важным участие в этом, и мы пока ищем форму с юридической точки зрения, чтобы создать фонд под моей эгидой при поддержке общественных лиц, куда я буду перечислять свою зарплату. Надеюсь, за мной последуют и другие", - заявила С.Зурабишвили на пресс-конференции в пятницу.

При этом она отметила, что уже получает накопленную во Франции за годы работы пенсию, которая хватит ей на жизнь.

Фонд С.Зурабишвили должен стать альтернативой резервному фонду президента, упраздненному после сокращения финансирования администрации главы государства в 2019 году. Ежегодно из госбюджета в этот фонд перечислялось 5 млн лари (около $2 млн), из этого фонда выдавались стипендии отличившимся студентам, финансировались мероприятия, направленные на защиту прав человека, развитие инновационных и производительных возможностей, усиление демократических институтов и так далее.

66-летняя С.Зурабишвили родилась, жила и работала во Франции. В Грузию занять должность министра иностранных дел ее пригласил бывший президент страны Михаил Саакашвили. С 2004 по 2005 года она была главой грузинского МИД, но из-за разногласий с представителями правящей тогда партии "Единое национальное движение" ушла в отставку. В 2006 году она создала свою политическую партию "Путь Грузии".

В 2018 году по итогам состоявшегося 28 ноября второго тура президентских выборов в Грузии С.Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов избирателей. До этого она являлась депутатом парламента Грузии от Мтацминдского избирательного округа города Тбилиси.

 
 
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила создать специальный фонд, в который будет перечислять собственную зарплату, чтобы участвовать в благотворительности и...
 
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