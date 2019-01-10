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На какую помощь от сотрудников ГАИ могут рассчитывать в морозы водители?
Новости Беларуси. Морозная погода сохраняется в Беларуси. Минусовые температуры только 11 января заставили сотни автовладельцев оставить свои машины во дворах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие из них попросту не смогли завести своего железного коня. Рискуют и те, кто выезжает на дорогу, особенно вне города. Водителю, который попал в беду на трассе, готовы оказать помощь сотрудники ГАИ. Ближайший экипаж ДПС приедет в максимально короткие сроки.
Василий Чепик, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:
В такую погоду ГАИ просит автолюбителей заправляться специальным зимним топливом, проверять зарядку аккумулятора и исправность системы отопления.
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Новости Беларуси. Морозная погода сохраняется в Беларуси. Минусовые температуры только 11 января заставили сотни автовладельцев оставить свои машины во дворах,...
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