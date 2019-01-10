Поражение в первом выездном матче 2019 года потерпело минское "Динамо". "Зубры" в пятницу вечером проиграли магнитогорскому "Металлургу" – 3:4.

Самым неудачным для подопечных Андрея Сидоренко стал третий период, проигранный 0:2.

"Матч получился драматичным. Проиграли игру под воротами, хотя ребята сражались. Думаю, заслуживали увезти одно очко", - сказал после матча главный тренер "Динамо" А.Сидоренко.

В воскресенье, 13 января, минское "Динамо" сыграет с ЦСКА.