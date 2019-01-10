ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские кинокритики признали "Хрусталь" лучшим дебютом 2018 года

11.01.2019 21:12 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский фильм "Хрусталь" Дарьи Жук удостоен награды в номинации "Лучший дебют 2018 года". Церемония награждения премии "Белый слон" российской Гильдии киноведов и кинокритиков прошла 11 января в Москве.

Премия "Белый слон" – далеко не первая награда фильма. "Хрусталь" уже получил награды фестивалей в Одессе, Тбилиси, Братиславе, Корке (Ирландия), Выборге, Ростове-на-Дону, Владивостоке. Драма с элементами комедии также приняла участие в десятках международных кинофорумов в разных частях света. Премьера фильма Дарьи Жук состоялась на фестивале класса "А" в Карловых Варах. Кроме того, "Хрусталь" стал первым фильмом за 22 года, выдвинутым от Беларуси на соискание премии "Оскар".

Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России "Белый слон", в которую входит около 200 киноведов, кинокритиков и журналистов, основана в 1998 году. В этом году среди других номинантов в категории "Лучший дебют" были представлены "Кислота" Александра Горчилина и "Глубокие реки" Владимира Битокова. 

Кстати, "Хрусталь" еще можно увидеть на большом экране в Минске: до 16 января фильм идет в кинотеатре "Дом кино", а также 21-23 января – в Silver Screen в ТРЦ "Галилео".

Прокат фильма проходит в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский фильм "Хрусталь" Дарьи Жук удостоен награды в номинации "Лучший дебют 2018 года". Церемония награждения премии "Белый слон" российской Гильдии киноведов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: спасли рептилию - коврового питона. Он был весь покрыт клещами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика