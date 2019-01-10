ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля

11.01.2019 22:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Отличная альтернатива дивану: гомельчане своими руками во дворе построили ледовую арену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каток залили в одном из новых микрорайонов вдали от крупных спортивных площадок областного центра. Жизнь на льду кипит с небольшим перерывом на ночные часы. Следят за состоянием катка сами жильцы: чистят, подливают воду. Бесплатный и здоровый отдых для сотен семей.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля

Андрей Анашкин не скрывает радости за своих детей. Иван и Лиза впервые в жизни встали на лед на катке, который для них пять дней, взяв отпуск на работе, заливал отец. Пообещал и сделал. Хорошее дело поддержали и соседи.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля

Андрей Анашкин, житель Гомеля:
Выходил сосед, выносил даже просто два ведра воды. Набрал, вынес, говорит: «Чем могу, тем помогу».

Дядя Андрей теперь непререкаемый авторитет для детворы со всех окрестных дворов. На бесплатный каток приезжают даже из соседних районов. Места хватает всем.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля

Никита Ревтович, житель Гомеля:
Я очень люблю, потому что я участвую в «Золотой шайбе» – Советский район. Мне везет, как раз место для тренировок, потому что на озере сейчас лед очень плохой. Поэтому я сюда и езжу тренироваться.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля

К слову, для заливки катка можно использовать и техническую воду из пожарного гидранта. Для этого нужно заключить договор с водоканалом. Заливка площадки 15 на 25 метров обойдется примерно в 30 рублей. Андрей изначально этого не знал и начинал заливать каток из крана собственной квартиры: говорит, на счетчик пока не смотрел.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля

Но, сколько бы ни было, все уже окупилось. Сын Иван, всего пару недель назад ставший на коньки, сегодня прошел отбор и зачислен в хоккейную команду.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля

Иван Анашкин, житель Гомеля:
Сегодня были просмотры. Прошел просмотры, взяли в команду.

В планах жителей двора – на следующий год залить площадку больших размеров. Благо, опыт уже есть. 

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля

Александр Добриян, СТВ: 
Несмотря на то, что инициатива этого двора получила в социальных сетях массовую поддержку и одобрение, никто этот опыт в Гомеле пока не повторил.
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отличная альтернатива дивану: гомельчане своими руками во дворе построили ледовую арену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каток...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" проиграло "Магнитке" в КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика