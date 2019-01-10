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«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля
Новости Беларуси. Отличная альтернатива дивану: гомельчане своими руками во дворе построили ледовую арену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каток залили в одном из новых микрорайонов вдали от крупных спортивных площадок областного центра. Жизнь на льду кипит с небольшим перерывом на ночные часы. Следят за состоянием катка сами жильцы: чистят, подливают воду. Бесплатный и здоровый отдых для сотен семей.
Андрей Анашкин не скрывает радости за своих детей. Иван и Лиза впервые в жизни встали на лед на катке, который для них пять дней, взяв отпуск на работе, заливал отец. Пообещал и сделал. Хорошее дело поддержали и соседи.
Андрей Анашкин, житель Гомеля:
Дядя Андрей теперь непререкаемый авторитет для детворы со всех окрестных дворов. На бесплатный каток приезжают даже из соседних районов. Места хватает всем.
Никита Ревтович, житель Гомеля:
К слову, для заливки катка можно использовать и техническую воду из пожарного гидранта. Для этого нужно заключить договор с водоканалом. Заливка площадки 15 на 25 метров обойдется примерно в 30 рублей. Андрей изначально этого не знал и начинал заливать каток из крана собственной квартиры: говорит, на счетчик пока не смотрел.
Но, сколько бы ни было, все уже окупилось. Сын Иван, всего пару недель назад ставший на коньки, сегодня прошел отбор и зачислен в хоккейную команду.
Иван Анашкин, житель Гомеля:
В планах жителей двора – на следующий год залить площадку больших размеров. Благо, опыт уже есть.
Александр Добриян, СТВ:
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«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля
Новости Беларуси. Отличная альтернатива дивану: гомельчане своими руками во дворе построили ледовую арену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каток...
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