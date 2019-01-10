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Мужской спринт в Оберхофе выиграл россиянин Александр Логинов

11.01.2019 22:49 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе продолжился 11 января мужским спринтом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов, отстрелявший чисто. На 25 секунд от него отстал норвежец Йоханес Бе, доспустивший один промах. Третье место занял швед Себастьян Самуэльссон. Лучшим среди белорусских биатлонистов стал Владимир Чепелин, у него 16-й результат.

12 января в Оберхофе пройдут мужская и женская гонки преследования.
 
 
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Новости мира. Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе продолжился 11 января мужским спринтом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победителем гонки стал...
 
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