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Мобильное приложение для изучение физики разработали в слуцкой школе
Новости Беларуси. Тимофей Стамбровский – среди тех, кто получил звание «Ученик года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Десятиклассник слуцкой школы № 11 вместе со своим учителем нашел новый подход к изучению физики. Тандем разработал мобильное приложение, которое способно простым языком объяснять материал и взаимодействовать с роботами для проведения лабораторных экспериментов.
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Новости Беларуси. Тимофей Стамбровский – среди тех, кто получил звание «Ученик года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Десятиклассник слуцкой школы № 11...
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