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Мобильное приложение для изучение физики разработали в слуцкой школе

11.01.2019 22:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Тимофей Стамбровский – среди тех, кто получил звание «Ученик года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Мобильное приложение для изучение физики разработали в слуцкой школе

Десятиклассник слуцкой школы № 11 вместе со своим учителем нашел новый подход к изучению физики. Тандем разработал мобильное приложение, которое способно простым языком объяснять материал и взаимодействовать с роботами для проведения лабораторных экспериментов.

Мобильное приложение для изучение физики разработали в слуцкой школе

Про IT-инноваторов образовательного процесса в репортаже Екатерины Чичеровой.

Мобильное приложение для изучение физики разработали в слуцкой школе

Мобильное приложение для изучение физики разработали в слуцкой школе
 
 
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Новости Беларуси. Тимофей Стамбровский – среди тех, кто получил звание «Ученик года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Десятиклассник слуцкой школы № 11...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
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