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В Молодечно 3 февраля состоится премьера спектакля «Около ковчега в восемь»
Новости Беларуси. Минский областной театр «Батлейка» в Молодечно готовится к премьере спектакля «Около ковчега в восемь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пьеса предстанет перед белорусским зрителем впервые. На этот раз современная драматургия в виде хорошей истории, автор которой – Ульрих Хуп.
Александр Янушкевич, режисер-постановщик:
Премьера состоится 3-го февраля. История в исполнении молодечненских актеров и кукол идеальна для семейного просмотра.
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Новости Беларуси. Минский областной театр «Батлейка» в Молодечно готовится к премьере спектакля «Около ковчега в восемь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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