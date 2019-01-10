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Женская консультация открылась в Советском районе
Новости Беларуси. Для женщин Советского района открытие консультации – значимое событие. Ведь, чтобы получить помощь специалистов, раньше они были вынуждены преодолевать длинную дистанцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Консультация открыта на базе 30-й городской поликлиники. В ней женщины смогут вылечить зубы, избавиться от недомогания и, конечно, получить акушерско-гинекологическую помощь.
Владимир Стриженок, депутат Минского городского Совета депутатов:
Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района:
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Новости Беларуси. Для женщин Советского района открытие консультации – значимое событие. Ведь, чтобы получить помощь специалистов, раньше они были вынуждены...
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