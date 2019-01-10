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Женская консультация открылась в Советском районе

11.01.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Для женщин Советского района открытие консультации – значимое событие. Ведь, чтобы получить помощь специалистов, раньше они были вынуждены преодолевать длинную дистанцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Женская консультация открылась в Советском районе

Консультация открыта на базе 30-й городской поликлиники. В ней женщины смогут вылечить зубы, избавиться от недомогания и, конечно, получить акушерско-гинекологическую помощь.

Женская консультация открылась в Советском районе

Женская консультация открылась в Советском районе

Владимир Стриженок, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это был мой наказ, когда я был кандидатом в депутаты. Мы его выполнили.

Женская консультация открылась в Советском районе

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района:
Я хочу пожелать всем женщинам здоровья. Здоровая женщина – это здоровая семья, а здоровая семья – это здоровое общество.

Женская консультация открылась в Советском районе

Сегодня в поликлинике обслуживаются более 28 тысяч женщин. Из них многие готовятся стать мамами во второй или даже в третий раз. И открытие консультации как никогда вовремя, ведь любые вопросы, касающиеся женского здоровья и планирования семьи, не могут ждать.

Женская консультация открылась в Советском районе

Женская консультация открылась в Советском районе
 
 
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Новости Беларуси. Для женщин Советского района открытие консультации – значимое событие. Ведь, чтобы получить помощь специалистов, раньше они были вынуждены...
 
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