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В Китае открыли Центр изучения Беларуси

11.01.2019 22:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Под знаком образования пройдет год Беларуси в Китае. До конца 2019-го запланировано множество мероприятий: форумы, фестивали, конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае открыли Центр изучения Беларуси

Первым в череде событий стало открытие Центра изучения Беларуси. Торжественная церемония состоялась в Даляньском политехническом университете с участием министра образования нашей страны. Планируется, что университеты двух государств в нынешнем году наладят еще более тесные контакты, а студенты чаще будут обмениваться визитами.

В Китае открыли Центр изучения Беларуси

Предусмотрена также реализация специальной программы «Образовательная карта Беларуси» для представителей разных сфер, которые смогут посетить нашу страну для ознакомления с процессом обучения в школах и вузах.

В Китае открыли Центр изучения Беларуси
 
 
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Новости Беларуси. Под знаком образования пройдет год Беларуси в Китае. До конца 2019-го запланировано множество мероприятий: форумы, фестивали, конференции,...
 
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