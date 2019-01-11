В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами. Птицефабрике пришлось оправдываться

В российских магазинах появились в продаже куриные яйца по 9 штук в упаковке. В таре они располагаются в три ряда по три штуки. Появление новой упаковки вызвало активное обсуждение. Яйца по итогам прошлого года оказались в лидерах по подорожанию (больше в России выросли цены только на сахар). Однако производители отмечают, что новая упаковка не связана с ростом цен.





На такую упаковку яиц в начале января обратил внимание пользователь портала Pikabu. «Молоко 867 мл, майонез 220 мл, кока-кола не 1000 мл, а всего лишь 900 мл. В Новом году очередь дошла и до яиц. Куриных», — написал он, прикрепив фотографию коробки с девятью яйцами. Это были яйца производства птицефабрики «Вараксино», которая входит в «Комос групп», пишет РБК.

Упаковки с девятью яйцами не связаны с ростом цен в начале 2019 года или увеличением ставки НДС — они появились в продаже еще в первом квартале 2018 года, сообщили РБК в пресс-службе агропромышленного холдинга «Комос групп».

В отдельных торговых сетях Санкт-Петербурга такие упаковки появились в марте и в октябре прошлого года, добавил производитель.

«Упаковка, насчитывающая девять штук яиц, производится компанией Hartmann и в настоящее время является достаточно распространенной в Европе», — подчеркнули в компании.

Как пояснили РБК в холдинге, эта фабрика также выпускает яйца в упаковках по 6, 8, 12, 20 и 30 штук.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева в разговоре с РБК назвала упаковку в девять яиц маркетинговым ходом. «Это маркетинговый ход, завтра, может быть, будет по пять яиц. Наверное, изучался спрос, удовлетворяют запрос населения», — отметила Бобылева.

Яйца в лидерах по росту цен

По итогам года потребительские цены в России выросли на 4,3%, что выше прогноза ЦБ. Особенно быстро, по данным Росстата, в 2018 году дорожали продукты (+4,7%). При этом на отдельные виды продуктов цены росли в разы быстрее среднего. Так, например, куриные яйца — на 25,9%.

«Это жадность бизнеса на всех этапах производства»

Генеральный директор Национального фонда защиты потребителей России Александр Калинин рассказал в беседе с порталом «Москва 24», что в последние годы в стране сложилась «целая система скрытого повышения цен на потребительские товары и особенно на пищевые продукты». По его словам, такая ситуация стала предметом озабоченности всех потребителей.

Это касается не только яиц, которые могут продаваться в упаковке и по пять, и по девять штук, но и, например, молока, где в бутылке вместо одного литра продукта содержится 950 миллилитров.

«С формальной точки зрения, по законодательству товаропроизводитель имеет право делать бутылку или банку 0,33 литра. Упаковать одно, пять или три яйца, если он на упаковке указал, что это сделано по техническим условиям его предприятия», — рассказал собеседник.

Эксперт объяснил, что такому положению дел способствуют несколько факторов. Во-первых, это скрытая инфляция. Второе — это скрытое подорожание пищевых продуктов для населения в значительных категориях, особенно в категориях ежедневного спроса.

«Это жадность бизнеса на всех этапах производства. После производства вступают посредники, которые накручивают цены, а потом еще и торговая наценка. В результате мы получаем такие цены. И потребитель недоумевает, почему в одном магазине гранатовый сок стоит 50 рублей, а через дорогу эта же баночка — 90», — пояснил Калинин.