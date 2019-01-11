Мартен Фуркад - о победе Логинова: Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит

Французский биатлонист Мартен Фуркад едко прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, сообщает Sports.ru .



Мартен Фуркад. Фото: biathlonworld.com

Сам Фуркад стал седьмым в спринтерской гонке. Логинов ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

— Он должен извиниться перед нами, спортсменами. Он не заслуживает моего уважения, раз сейчас просто делает вид, что ничего не произошло, — сказал Фуркад.

— Я не рад, что Логинов побеждает. Я уважаю то, что ему позволено выступать. Но я не буду уважать его самого из-за допинга. Он так и не принес извинений и не заговорил об этом. Я уважаю то, что он соревнуется, но моего уважения он не получит.

Мы были добры к нему, и не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы. Мы должны быть справедливыми. Сегодня он сильнее, чем был раньше, и, возможно, без допинга. Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит, — приводит слова Фуркада TV2 .