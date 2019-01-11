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Наши земляки стали стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи

11.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Наши земляки стали стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи

Распоряжением Президента Республики Беларусь поощрительные премии с вручением свидетельства специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи присуждены:

Сергею Чивелю — учащемуся государственного учреждения образования «Радунская детская школа искусств», лауреату VIII Республиканского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах имени И.И. Жиновича, диплом III степени (Беларусь, 2018 год).

Александру Борташевичу — учащемуся учреждения образования «Лидский государственный музыкальный колледж», лауреату XXIV Международного конкурса молодых исполнителей имени Евгения Кока, диплом III степени (Молдова, 2018 год).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 
 
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Распоряжением Президента Республики Беларусь поощрительные премии с вручением свидетельства специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке...
 
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