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Хирург провёл 6 операций и уснул прямо у стола, держа пациента за пришитую руку
Китайский хирург Луо Шанпенг работал двадцать часов подряд и провёл шесть сложных операций, после чего уснул прямо на рабочем месте.
Фото © WeChat
Одна из медсестёр сфотографировала спящего врача и выложила снимок в соцсети, и тот быстро стал вирусным.
Как сообщает Daily Mail, Луо Шанпенг из провинции Гуйчжоу провёл пять операций и собирался отдохнуть, когда в больницу привезли мужчину, чью руку искромсало мясорубкой. Хирург понимал, что откладывать операцию нельзя, и взялся помочь пациенту, несмотря на сильнейшую усталость. В конце концов силы покинули врача и тот уснул прямо у стола, переводит Лайф.
"Я хотел прикрыть глаза и отдохнуть. Я не ожидал, что засну"
Фотографией спящего врача поделилась одна из его ассистенток. Снимок быстро разошёлся по WeChat и привёл пользователей в восторг. Больше всего их восхитил тот факт, что даже во сне Луо Шанпенг продолжал держать пришитую руку в правильном положении. Позже стало известно, что операция была успешной и сейчас спасённый хирургом пациент идёт на поправку.
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Китайский хирург Луо Шанпенг работал двадцать часов подряд и провёл шесть сложных операций, после чего уснул прямо на рабочем месте.
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