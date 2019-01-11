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На Старый Новый год пройдет снег, на выходных будет теплее и облачно
12 января в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, информирует
Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью временами снег, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. Местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -6..-12°С, по юго-востоку -13..-18°С, максимальная - днем -5..+1°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем – расти.
13 января на территорию Беларуси ожидается перемещение фронтальных разделов и теплых воздушных масс с Западной Европы. Ночью местами, а по Гродненской и Брестской областям на большей части территории кратковременный снег, днем временами осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная - днем -4..+2°С.
14 января погоду в республике будет определять очередная система фронтов от северо-атлантического циклона с центром над Эстонией. Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -2..+4°С.
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12 января в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, информирует Белгидромет.
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